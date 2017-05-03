Надя Ручка начала по другому смотреть на некоторые вещи

Надя находится в ожидании первого ребенка.Певица уже на пятом месяце беременности и с нетерпением ожидает рождения малыша.Надя признается, что интересное положение позволило ей взглянуть на некоторые вещи по другому.«Жизнь так чудно устроена – она дает все, что находится в круге необходимого и наших интересов… Теперь меня окружают беременные люди и малыши. Я всегда была уверена, что все приходит вовремя, по нашей готовности, а не тогда, когда мы думаем, что готовы… И никогда мои «файлы» не забивались лишней или несвоевременной информацией… Теперь же доза непознанного просто льется на меня как из рога изобилия, и я с преогромной радостью и благодарностью ее впитываю», – поведала артистка.