Дарья Мельникова разместила снимок подросшего сына

Около месяца назад звезда в первый раз после рождения показала годовалового сына. До этого ни одной фотографии мальчика поклонники не видели.Недавно же Дарья снова обрадовала подписчиков новой фотографией наследника.На фото мальчик осваивает езду на велосипеде, при этом выглядит очень серьезным и сосредоточенным.Кстати говоря, это общий сын актрисы Дарьи Мельниковой и актера Артура Смольянинова.