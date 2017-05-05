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Дарья Мельникова разместила снимок подросшего сына

Сегодня, 14:31
Популярная актриса Дарья Мельникова, которая полюбилась фанатами после участия в сериале "Папины дочки", старается держать личную жизнь в секрете.

Дарья Мельникова разместила снимок подросшего сына
Около месяца назад звезда в первый раз после рождения показала годовалового сына. До этого ни одной фотографии мальчика поклонники не видели.

Дарья Мельникова разместила снимок подросшего сына


Недавно же Дарья снова обрадовала подписчиков новой фотографией наследника.

На фото мальчик осваивает езду на велосипеде, при этом выглядит очень серьезным и сосредоточенным.

Дарья Мельникова разместила снимок подросшего сына


Кстати говоря, это общий сын актрисы Дарьи Мельниковой и актера Артура Смольянинова.

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Ключевые слова: Дарья Мельникова

Количество просмотров: 2 470
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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