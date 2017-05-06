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Беременная третьим ребенком Джессика Альба "поймана" папарацци

Вчера, 23:00
Еще в начале 2017 года папарацци заподозрили у Джессики Альбы третью беременность, но так как актриса тщательно избегала тусовок, правда это или нет - выяснить не удавалось.

Беременная третьим ребенком Джессика Альба "поймана" папарацци
На фото: Джессика Альба и её муж Кэш Уоррен в браке с 2008 года

Правда, и на этот раз беременность оказалась "липовой", точнее киношной. Джессика с внушительным животом была сфотографирована на съемочной площадке нового проекта.

Беременная третьим ребенком Джессика Альба "поймана" папарацци


Беременная третьим ребенком Джессика Альба "поймана" папарацци


Беременная третьим ребенком Джессика Альба "поймана" папарацци


А, судя по снимкам, сделанным в конце апреля, во время празднования День Рождения звезды, никакой беременности не видно.

Беременная третьим ребенком Джессика Альба "поймана" папарацци


Беременная третьим ребенком Джессика Альба "поймана" папарацци


Зато есть несколько пикантных фотографий груди Джессики Альба.

Беременная третьим ребенком Джессика Альба "поймана" папарацци


Беременная третьим ребенком Джессика Альба "поймана" папарацци

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Ключевые слова: Джессика Альба

Количество просмотров: 4 368
Автор: Mysha

Автор фото: http://www.dailymail.co.uk

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