Беременная третьим ребенком Джессика Альба "поймана" папарацци

Еще в начале 2017 года папарацци заподозрили у Джессики Альбы третью беременность, но так как актриса тщательно избегала тусовок, правда это или нет - выяснить не удавалось.

На фото: Джессика Альба и её муж Кэш Уоррен в браке с 2008 годаПравда, и на этот раз беременность оказалась "липовой", точнее киношной. Джессика с внушительным животом была сфотографирована на съемочной площадке нового проекта.А, судя по снимкам, сделанным в конце апреля, во время празднования День Рождения звезды, никакой беременности не видно.Зато есть несколько пикантных фотографий груди Джессики Альба.