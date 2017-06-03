Ольга Гажиенко поделилась сделанным ремонтом в доме своей мамы

Совсем недавно загородный коттедж был отремонтирован.Ольга решила продемонстрировать фолловерам результат сделанного ремонта.«У нас хорошие отношения. Я получаю от родителей только помощь, они не лезут в мою семейную жизнь. Мама всегда меня поддерживает. Она помогала мне обустроить квартиру: подобрала люстру, кухню, нашла отличную модель шкафа. Илья хорошо ладит с моими родителями, так как я придерживаюсь правила: никогда не жаловаться им на мужа», - сообщала девушка журналистам.Ольга рассказывает, что практически весь ремонт был сделан своими силами.