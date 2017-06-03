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Ольга Гажиенко поделилась сделанным ремонтом в доме своей мамы

Вчера, 20:35
В минувшие выходные звезда главной телестройки страны Ольга Гажиенко вместе с сыном Кириллом отправилась на дачу своих родителей.

Ольга Гажиенко поделилась сделанным ремонтом в доме своей мамы
Совсем недавно загородный коттедж был отремонтирован.

Ольга Гажиенко поделилась сделанным ремонтом в доме своей мамы


Ольга Гажиенко поделилась сделанным ремонтом в доме своей мамы


Ольга решила продемонстрировать фолловерам результат сделанного ремонта.

Ольга Гажиенко поделилась сделанным ремонтом в доме своей мамы


Ольга Гажиенко поделилась сделанным ремонтом в доме своей мамы


«У нас хорошие отношения. Я получаю от родителей только помощь, они не лезут в мою семейную жизнь. Мама всегда меня поддерживает. Она помогала мне обустроить квартиру: подобрала люстру, кухню, нашла отличную модель шкафа. Илья хорошо ладит с моими родителями, так как я придерживаюсь правила: никогда не жаловаться им на мужа», - сообщала девушка журналистам.

Ольга рассказывает, что практически весь ремонт был сделан своими силами.

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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