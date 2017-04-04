Нелли Ермолаева намекнула на "интересное" положение

У Нелли успешная карьера и прекрасный муж. Поэтому, что естественно, от неё ждут новостей о беременности.Ермолаева и сама это понимает, поэтому порой "подогревает" интерес к себе намеками и фразами а-ля:"Столько хочется вам рассказать. Но , пока нельзя. Чуть позже начну. А пока, хочу у вас спросить, что хотите больше видеть в моем контенте? Каждый коммент читаю и записываю ваши пожелания".Конечно же про это самое "нельзя" многие подумали, что Нелли о беременности. А кто-то даже рассмотрел животик на селфи в зеркале.Напомним, Нелли Ермолаева 7 июня 2016 года вышла замуж.Избранником стал бизнесмен и начинающий артист Кирилл Андреев.