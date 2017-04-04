Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Нелли Ермолаева намекнула на "интересное" положение

Сегодня, 12:40
Ведущая канала RU.TV Нелли Ермолаева часто делится подробностями личной жизни с читателями Инстаграм.

Нелли Ермолаева намекнула на "интересное" положение

У Нелли успешная карьера и прекрасный муж. Поэтому, что естественно, от неё ждут новостей о беременности.

Нелли Ермолаева намекнула на "интересное" положение


Ермолаева и сама это понимает, поэтому порой "подогревает" интерес к себе намеками и фразами а-ля:

"Столько хочется вам рассказать. Но , пока нельзя. Чуть позже начну. А пока, хочу у вас спросить, что хотите больше видеть в моем контенте? Каждый коммент читаю и записываю ваши пожелания".

Нелли Ермолаева намекнула на "интересное" положение


Конечно же про это самое "нельзя" многие подумали, что Нелли о беременности. А кто-то даже рассмотрел животик на селфи в зеркале.

Напомним, Нелли Ермолаева 7 июня 2016 года вышла замуж.

Нелли Ермолаева намекнула на "интересное" положение


Избранником стал бизнесмен и начинающий артист Кирилл Андреев.

← Наталья Подольская ошарашила очень пе... Андрей Ургант мечтает об еще одном реб... →

Ключевые слова: Нелли Ермолаева

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Нелли Ермолаева получила приятный сюрприз от мужа
Нелли Ермолаева тратит деньги в казино
Нелли Ермолаева снялась в интригующей фотосессии
Нелли Ермолаева о своей популярной коллекции одежды
Самое популярное за неделю
Комментарии



Певица Алеси Висич продемонстрировала роскошное тело в бикини В Инстаграм певицы Алеси Висич появилось видео, посмотрев которое, сразу хочется худеть.
Новый образ Марины Федункив восхитил подписчиков 43-летняя актриса Марина Федункив часто радует своих подписчиков забавными видео из жизни простой русской женщины, которая не боится сложностей и ест макароны на ночь, запивая их вином.
Элина Камирен обнажилась перед камерой Фанаты главной телестройки страны пристально следят за микроблогом экс-участницы Элина Камирен.
Екатерина Андреева поразила повзрослевшей дочерью Раньше, когда ведущая Первого канала Екатерина Андреева публиковала снимки дочери, их принимали за подруг или сестер.
Андрей Ургант мечтает об еще одном ребенке Несколько дней назад СМИ распространила информацию о том, что супруги Андрей Ургант и Елена Романова приняли решение разъехаться.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.