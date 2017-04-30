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Саша Жулина впервые решилась продемонстрировать живое пение

Сегодня, 16:55
17-летняя Саша Жулина активно строит карьеру певицы, на счету девушки уже несколько снятых клипов и выступления на открытых площадках.

Саша Жулина впервые решилась продемонстрировать живое пение

В этом году Александра заканчивала 10-ый класс и во время Выпускного решила порадовать одноклассников песней. Саша исполняла композицию не под фонограмму.

Саша Жулина впервые решилась продемонстрировать живое пение


Татьяна разместила видео выступления дочери на своей странице, заранее предупредив подписчиков:

Саша Жулина впервые решилась продемонстрировать живое пение


"Выпускной, но ещё не последний. Как приятно видеть своих детей, когда они к чему-то стремятся и трудятся! Всегда говорю и учу своих детей, что жизнь без преодолений и достижений становится скучной и пресной. Главное... каждый день учиться чему-то новому, забираться на ступеньку выше. Моя @sashazhulina закончила 10 класс практически на отлично, чему я безгранично рада! И то, что она каждый день учится,развивается,пробивает эти крепкие стены жизни, наступает на свои грабли и все равно идёт вперёд-для меня самое главное. PS: Если кому-либо не нравится её платье, нос, рот, её голос, ноги, руки или что-нибудь ещё , пожалуйста, не пишите ваши злые комментарии, я все равно буду их удалять, а писателя блокировать. Потому что, я горжусь своей дочерью и поддерживаю ее во всех начинаниях!! Будьте счастливы- вы и ваши дети!!!".

Саша Жулина впервые решилась продемонстрировать живое пение


Саша Жулина впервые решилась продемонстрировать живое пение


Почти все с радостью поддержали Сашу, сказав, что поет она очень уверенно.

Саша Жулина впервые решилась продемонстрировать живое пение


Саша Жулина впервые решилась продемонстрировать живое пение


Предлагаю и вам посмотреть ролик выступления Саши Жулиной на Выпускном:


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Ключевые слова: Саша Жулина

Количество просмотров: 1 924
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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