Саша Жулина впервые решилась продемонстрировать живое пение

В этом году Александра заканчивала 10-ый класс и во время Выпускного решила порадовать одноклассников песней. Саша исполняла композицию не под фонограмму.Татьяна разместила видео выступления дочери на своей странице, заранее предупредив подписчиков:"Выпускной, но ещё не последний. Как приятно видеть своих детей, когда они к чему-то стремятся и трудятся! Всегда говорю и учу своих детей, что жизнь без преодолений и достижений становится скучной и пресной. Главное... каждый день учиться чему-то новому, забираться на ступеньку выше. Моя @sashazhulina закончила 10 класс практически на отлично, чему я безгранично рада! И то, что она каждый день учится,развивается,пробивает эти крепкие стены жизни, наступает на свои грабли и все равно идёт вперёд-для меня самое главное. PS: Если кому-либо не нравится её платье, нос, рот, её голос, ноги, руки или что-нибудь ещё , пожалуйста, не пишите ваши злые комментарии, я все равно буду их удалять, а писателя блокировать. Потому что, я горжусь своей дочерью и поддерживаю ее во всех начинаниях!! Будьте счастливы- вы и ваши дети!!!".Почти все с радостью поддержали Сашу, сказав, что поет она очень уверенно.Предлагаю и вам посмотреть ролик выступления Саши Жулиной на Выпускном: