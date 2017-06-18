Гоша Куценко поделился снимком новорожденной дочери

На днях Куценко обрадовал фанатов, разместив фотографию, на которой он держит на руках новорожденную малышку.О том, что Гоша станет многодетным папой, общественность узнала лишь в конце мая. Актер пытался сохранить этот факт весь период ожидания малыша.На фотографии актер запечатлен в больничной одежде, которую обязаны надевать посетители. Гоша выглядит очень счастливым и с улыбкой смотрит в камеру. Похоже снимок был сделан почти сразу же, как родилась малышка.«А сегодня День отца! Поздравляю всех папаш! Кто не стал - тот будет наш», - прокомментировал фото актер.Напомним, что у Куценко и его супруги подрастает общая дочь Женя, которой три года.