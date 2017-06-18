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Гоша Куценко поделился снимком новорожденной дочери

Сегодня, 13:00
За личной жизнью популярного актера Гоши Куценко следят множество преданных поклонников.

Гоша Куценко поделился снимком новорожденной дочери
На днях Куценко обрадовал фанатов, разместив фотографию, на которой он держит на руках новорожденную малышку.

О том, что Гоша станет многодетным папой, общественность узнала лишь в конце мая. Актер пытался сохранить этот факт весь период ожидания малыша.

Гоша Куценко поделился снимком новорожденной дочери


На фотографии актер запечатлен в больничной одежде, которую обязаны надевать посетители. Гоша выглядит очень счастливым и с улыбкой смотрит в камеру. Похоже снимок был сделан почти сразу же, как родилась малышка.

«А сегодня День отца! Поздравляю всех папаш! Кто не стал - тот будет наш», - прокомментировал фото актер.

Напомним, что у Куценко и его супруги подрастает общая дочь Женя, которой три года.

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Ключевые слова: Гоша Куценко

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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