Евгений Цыганов поделился снимком подросших детей

На данный момент Евгений счастлив с новой избранницей, с которой они воспитывают общего сына Федора. Актер редко радует поклонников фотографиями из личной жизни. Но на днях Цыганов решил исправить эту оплошность и поделился снимком, на котором запечатлены три его старших сына в костюмах супергероев.«А, как известно, мы народ горячий!» - написал под фото Евгений.Судя по всему актер смог остаться в дружеских отношениях с экс-супругой и старается уделять время детям от предыдущего брака.