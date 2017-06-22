Евгений Цыганов поделился снимком подросших детей

Преданные поклонники помнят, что актер Евгений Цыганов ушел от Ирины Леоновой, когда она была в ожидании седьмого ребенка.
На данный момент Евгений счастлив с новой избранницей, с которой они воспитывают общего сына Федора. Актер редко радует поклонников фотографиями из личной жизни. Но на днях Цыганов решил исправить эту оплошность и поделился снимком, на котором запечатлены три его старших сына в костюмах супергероев.
«А, как известно, мы народ горячий!» - написал под фото Евгений.
Судя по всему актер смог остаться в дружеских отношениях с экс-супругой и старается уделять время детям от предыдущего брака.
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