Мария Максакова не против того, что старшие дети живут с отцом

Сейчас оперная дива находится на Украине и поражает всех своей энергией.На днях Мария пообщалась с журналистами и рассказала о том, что ее старшие дети на данный момент живут с отцом, ее бывшим мужем. И ее это вполне устраивает, хотя они с экс-супругом остались в плохих отношениях.«Скажите мне, пожалуйста, вот первые 12 лет эти детишки висели исключительно на мне. Я занималась абсолютно всем, развивая в них существующие и несуществующие таланты. (…) Но, в конце концов, если они поживут сейчас со своим биологическим отцом еще 12 лет – это проблема, чтобы меня осуждать? Вот и пусть поживут, если так сложилось. У них это взаимно. Им нравится. Если я не хочу общаться с их отцом, то, соответственно, дозирую общение с детьми. И что теперь делать?» – ответила артистка.Складывается ощущение, что Мария и не против того, что она не может общаться со своими старшими детьми, но не нам ее судить.