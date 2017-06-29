Филипп Киркоров продемонстрировал свой роскошный особняк

В честь этого события ведущий программы "Прямой эфир" Борис Корчевников отправился в гости к Киркоровым.Некоторое время назад Филипп купил шикарный особняк на берегу Москвы-реки с огромной зеленой территорией вокруг. Корчевников не упустил из виду, что дом просто огромный и детям наверняка очень нравится.«Но это недолго, дети растут быстро, скоро дочь пойдет в первый класс, через год. На втором этаже у них вообще детский мир. Я много привожу им из заграницы, поездок разные конструкторы, дома», - ответил Филипп.Певец утверждает, что старается поддерживать связь с родственниками и ни с кем не конфликтовать.