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Филипп Киркоров продемонстрировал свой роскошный особняк

Сегодня, 11:27
В начале месяца отец знаменитого певца Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров, отметил юбилей, 85-летие.

Филипп Киркоров продемонстрировал свой роскошный особняк
В честь этого события ведущий программы "Прямой эфир" Борис Корчевников отправился в гости к Киркоровым.

Филипп Киркоров продемонстрировал свой роскошный особняк


Некоторое время назад Филипп купил шикарный особняк на берегу Москвы-реки с огромной зеленой территорией вокруг. Корчевников не упустил из виду, что дом просто огромный и детям наверняка очень нравится.

Филипп Киркоров продемонстрировал свой роскошный особняк


«Но это недолго, дети растут быстро, скоро дочь пойдет в первый класс, через год. На втором этаже у них вообще детский мир. Я много привожу им из заграницы, поездок разные конструкторы, дома», - ответил Филипп.

Филипп Киркоров продемонстрировал свой роскошный особняк


Певец утверждает, что старается поддерживать связь с родственниками и ни с кем не конфликтовать.

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Ключевые слова: Филипп Киркоров

Количество просмотров: 2 314
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Прямой эфир»

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