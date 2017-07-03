Яна Рудковская оставила милое сообщение с поздравлением сыну

Николай праздновал 15-летие. Яна решила оставить трогательное поздравление в Инстаграм своему сыну. Она призналась, что гордится успехами своего наследника, и желает ему лишь успехов в будущем.«С Днём Рождения, Коленька @n_baturin! Вот уже первая серьезная дата! 15 лет! Хочу пожелать тебе так же хорошо учиться, продолжать играть в футбол и заниматься музыкой! Твой дебютный клип уже собрал 700 тыс просмотров меньше чем за месяц, твой трек с Владом @vladislav_ramm зашёл в топ -5 iTunes и Goggle Play самостоятельно, без моей помощи! Я знаю, что это только начало сложного пути на музыкальный Олимп, но я верю в тебя, ты -молодец! Оставайся всегда таким же добрым и настоящим, мы тебя очень любим», — поздравила сына Рудковская.Стоит отметить, что Николай около месяца назад начал покорять шоу-бизнес, записав песню с экс-участников группы MBAND Владиславом Раммом.