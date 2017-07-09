Тата Абрамсон подарила супругу дочку

Вчера, 8 июля, участники главной телестройки страны Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц принимали поздравления с рождением дочки.
Тата подарила своему супругу наследницу в День любви, семьи и верности. Валерий поддерживал жену во время родов и не смог скрыть своей радости.
«Это самый прекрасный день в моей жизни,- написал мужчина в Инстаграм. - Дочка такая красивая, а главное, здоровенькая! Я счастлив. Спасибо моей любимой».
Пара не стала скрывать новость о родах, сама Тата, уже находясь в клинике, сообщила своим поклонникам, что скоро станет мамой.
Поздравляем молодых родителей с появлением на свет дочки!
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, Тата Абрамсон
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