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Тата Абрамсон подарила супругу дочку

Сегодня, 13:00
Вчера, 8 июля, участники главной телестройки страны Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц принимали поздравления с рождением дочки.

Тата Абрамсон подарила супругу дочку
Тата подарила своему супругу наследницу в День любви, семьи и верности. Валерий поддерживал жену во время родов и не смог скрыть своей радости.

Тата Абрамсон подарила супругу дочку


«Это самый прекрасный день в моей жизни,- написал мужчина в Инстаграм. - Дочка такая красивая, а главное, здоровенькая! Я счастлив. Спасибо моей любимой».

Тата Абрамсон подарила супругу дочку


Пара не стала скрывать новость о родах, сама Тата, уже находясь в клинике, сообщила своим поклонникам, что скоро станет мамой.

Тата Абрамсон подарила супругу дочку


Поздравляем молодых родителей с появлением на свет дочки!

← Александр Овечкин и Настасья Шубская ...

Ключевые слова: Валерий Блюменкранц, Тата Абрамсон

Количество просмотров: 6 461
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Тата Абрамсон подарила супругу дочку Вчера, 8 июля, участники главной телестройки страны Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц принимали поздравления с рождением дочки.
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