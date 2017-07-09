Тата Абрамсон подарила супругу дочку

Тата подарила своему супругу наследницу в День любви, семьи и верности. Валерий поддерживал жену во время родов и не смог скрыть своей радости.«Это самый прекрасный день в моей жизни,- написал мужчина в Инстаграм. - Дочка такая красивая, а главное, здоровенькая! Я счастлив. Спасибо моей любимой».Пара не стала скрывать новость о родах, сама Тата, уже находясь в клинике, сообщила своим поклонникам, что скоро станет мамой.Поздравляем молодых родителей с появлением на свет дочки!