Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном

Молодые родители уже несколько раз публиковали фотографию сына Платона, но при этом старались скрыть его лицо. На днях же супруги показали новый снимок мальчика, на которых Платон запечатлен вместе с мамой.«Нежности», - подписал фото Максим.Новый пост вызвал бурную реакцию подписчиков, они умилились трогательным снимком. Фолловеры окрестили малыша "щекастиком" и "бутузом" из-за его щечек.