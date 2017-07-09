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Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном

Вчера, 20:15
18 июля сыну звездной пары, телеведущей Ксении Собчак и ее мужа актера Максима Виторгана, исполняется восемь месяцев.

Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном
Молодые родители уже несколько раз публиковали фотографию сына Платона, но при этом старались скрыть его лицо. На днях же супруги показали новый снимок мальчика, на которых Платон запечатлен вместе с мамой.

Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном


«Нежности», - подписал фото Максим.

Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном


Новый пост вызвал бурную реакцию подписчиков, они умилились трогательным снимком. Фолловеры окрестили малыша "щекастиком" и "бутузом" из-за его щечек.

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Максим Виторган

Количество просмотров: 6 812
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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