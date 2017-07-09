Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном

18 июля сыну звездной пары, телеведущей Ксении Собчак и ее мужа актера Максима Виторгана, исполняется восемь месяцев.
Молодые родители уже несколько раз публиковали фотографию сына Платона, но при этом старались скрыть его лицо. На днях же супруги показали новый снимок мальчика, на которых Платон запечатлен вместе с мамой.
«Нежности», - подписал фото Максим.
Новый пост вызвал бурную реакцию подписчиков, они умилились трогательным снимком. Фолловеры окрестили малыша "щекастиком" и "бутузом" из-за его щечек.
Ключевые слова: Ксения Собчак
, Максим Виторган
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