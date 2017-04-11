Сергей Жуков и Регина Бурд тайно обвенчались (первое фото)

Напомним, у пары трое детей. Даже были слухи о том, что Регина ждет четвертого ребенка.СМИ долго ждали фотографий, но снимок появился только сегодня и один, в блоге Сергея. Жуков коротко подписал красивую карточку:"Навсегда...".Отметим, что многие судачат о том, что Сергей запрещает Регине краситься и хорошо выглядеть, а недавно и вовсе шутил о том, чтобы отправить её в монастырь:"У входа в женский монастырь... Вот думаю, сдать жену @burdregina или нет? #венеция".Как вы считаете, это и правда шутки, или же таким образом Сергей пытается справиться с наплывами ревности по поводу прошлого своей супруги?