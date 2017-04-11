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Сергей Жуков и Регина Бурд тайно обвенчались (первое фото)

Сегодня, 14:37
В июле стало известно, что лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков и экс-солистка "Сливок" Регина Бурд решили обвенчаться.

Сергей Жуков и Регина Бурд тайно обвенчались (первое фото)
Напомним, у пары трое детей. Даже были слухи о том, что Регина ждет четвертого ребенка.

Сергей Жуков и Регина Бурд тайно обвенчались (первое фото)


СМИ долго ждали фотографий, но снимок появился только сегодня и один, в блоге Сергея. Жуков коротко подписал красивую карточку:
"Навсегда...".

Сергей Жуков и Регина Бурд тайно обвенчались (первое фото)


Отметим, что многие судачат о том, что Сергей запрещает Регине краситься и хорошо выглядеть, а недавно и вовсе шутил о том, чтобы отправить её в монастырь:

"У входа в женский монастырь... Вот думаю, сдать жену @burdregina или нет? #венеция".

Сергей Жуков и Регина Бурд тайно обвенчались (первое фото)


Как вы считаете, это и правда шутки, или же таким образом Сергей пытается справиться с наплывами ревности по поводу прошлого своей супруги?

Сергей Жуков и Регина Бурд тайно обвенчались (первое фото)

← В сети появился очень некрасивый кадр ... Россиянка Натали Соболева отказалась ... →

Автор: Mysha

Автор фото: https://www.instagram.com/sezhukov/

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