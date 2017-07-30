Галина Ржаксенская со всей ответственностью готовится к рождению малыша

Осенью Галина подарит своему супругу, Евгению Громову, ребенка.Теперь же девушка все силы бросила на то, чтобы обустроить квартиру для будущего малыша. Галина готовит детскую и тщательно продумывает ее обустройство.«Я занимаюсь детскими комнатками, хочу сделать не только дома, но еще и у мамы своей. Вроде с кроватками определилась. А вы, мамули, подскажите, пользуетесь маятником? Или лучше сразу не приучать? Что посоветуете учесть, чтоб в комнате было не только красиво, но и все по делу?» - просит помощи у фолловеров Ржаксенская.Напомним, что этим летом Галина и Евгений планировали закатить роскошную свадьбу, но беременность внесла свои коррективы.