Виталий Гогунский продемонстрировал роскошный загородный дом

По словам Виталия, этот дом был куплен его супругой до замужества, и всем обустройством занималась она сама.«Купила участок в 10 соток, – сообщает супруга Виталия Ирина. – Дом строила сама, без мужского плеча. Поэтому было много проблем: меня постоянно обманывали. Например, я заказала забор, заплатила кучу денег, а строители установили мне нечто из дерева низкого качества. Помню, приехала на дачу, а ко мне председатель бежит: мол, Ира, что творят твои гастарбайтеры, ведь ограда – лицо твоего участка, ее все видят. Пришлось искать других подрядчиков. А те обманщики до сих пор должны мне денег».Семье нравится жить вдали от шумного города, поэтому двухэтажный коттедж под Внуково их полностью устраивает.«Стараюсь тут как можно больше отдыхать, – рассказал Гогунский журналистам. – Начинаю день с того, что выхожу на улицу и несколько минут просто стою на крыльце и дышу. От свежего воздуха сразу поднимается настроение. Потом беру пуфик и ложусь загорать рядом с женой – она встает раньше и к моему пробуждению уже принимает солнечные ванны».По словам супругов, поиграть с их дочкой приходят все соседские дети, поэтому у них очень весело.