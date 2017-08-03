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Виталий Гогунский продемонстрировал роскошный загородный дом

Сегодня, 13:38
Актер Виталий Гогунский, ставший популярным после съемок в сериале "Универ", вместе со своей супругой Ириной и дочкой Миланой проживает за городом.

Виталий Гогунский продемонстрировал роскошный загородный дом
По словам Виталия, этот дом был куплен его супругой до замужества, и всем обустройством занималась она сама.

Виталий Гогунский продемонстрировал роскошный загородный дом


«Купила участок в 10 соток, – сообщает супруга Виталия Ирина. – Дом строила сама, без мужского плеча. Поэтому было много проблем: меня постоянно обманывали. Например, я заказала забор, заплатила кучу денег, а строители установили мне нечто из дерева низкого качества. Помню, приехала на дачу, а ко мне председатель бежит: мол, Ира, что творят твои гастарбайтеры, ведь ограда – лицо твоего участка, ее все видят. Пришлось искать других подрядчиков. А те обманщики до сих пор должны мне денег».

Виталий Гогунский продемонстрировал роскошный загородный дом


Семье нравится жить вдали от шумного города, поэтому двухэтажный коттедж под Внуково их полностью устраивает.

Виталий Гогунский продемонстрировал роскошный загородный дом


«Стараюсь тут как можно больше отдыхать, – рассказал Гогунский журналистам. – Начинаю день с того, что выхожу на улицу и несколько минут просто стою на крыльце и дышу. От свежего воздуха сразу поднимается настроение. Потом беру пуфик и ложусь загорать рядом с женой – она встает раньше и к моему пробуждению уже принимает солнечные ванны».

Виталий Гогунский продемонстрировал роскошный загородный дом


По словам супругов, поиграть с их дочкой приходят все соседские дети, поэтому у них очень весело.

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Ключевые слова: Виталий Гогунский

Количество просмотров: 4 225
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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