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Константин Хабенский старается дать сыну лучшее образование

Вчера, 20:03
У популярного актера Константина Хабенского от брака с журналисткой Анастасией Смирновой подрастает 9-летний сын Иван.

Константин Хабенский старается дать сыну лучшее образование
Сейчас мальчик учится за границей в школе-интернате, который находится в Барселоне.

На это лето Иван прилетел к папе на каникулы и весело проводит с ним время. Друг Константина рассказал об успехах мальчика.

Константин Хабенский старается дать сыну лучшее образование


«Хабенский сказал мне: дескать, боюсь лишь одного – что я отнимаю у Вани детство. Но отметил: мол, крутое образование даст сыну шанс стать умнее и лучше меня. Ваня тоже понимает, что должен хорошо учиться. Он уже сказал отцу, что будет поступать либо в Оксфорд, либо в Гарвард. Хабенский шутит: дескать, еще год поживет, свободно тратя деньги, а потом будет копить на новое обучение сына», – сообщил друг артиста.

Константин Хабенский старается дать сыну лучшее образование


Стоит отметить, что Иван подружился со своей сестренкой Сашей, которая была рождена от второй супруги актера Ольги Литвиновой.

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Ключевые слова: Константин Хабенский

Количество просмотров: 3 601
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit, Соцсети

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