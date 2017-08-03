Константин Хабенский старается дать сыну лучшее образование

Сейчас мальчик учится за границей в школе-интернате, который находится в Барселоне.На это лето Иван прилетел к папе на каникулы и весело проводит с ним время. Друг Константина рассказал об успехах мальчика.«Хабенский сказал мне: дескать, боюсь лишь одного – что я отнимаю у Вани детство. Но отметил: мол, крутое образование даст сыну шанс стать умнее и лучше меня. Ваня тоже понимает, что должен хорошо учиться. Он уже сказал отцу, что будет поступать либо в Оксфорд, либо в Гарвард. Хабенский шутит: дескать, еще год поживет, свободно тратя деньги, а потом будет копить на новое обучение сына», – сообщил друг артиста.Стоит отметить, что Иван подружился со своей сестренкой Сашей, которая была рождена от второй супруги актера Ольги Литвиновой.