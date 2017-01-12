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Саша Холидей поделилась с поклонниками новым синглом и новостью о будущем ребенке

Сегодня, 19:25
Саша Холидей сумела порадовать поклонников не только новым ярким и летним треком, но и новостью о своей беременности.

Саша Холидей поделилась с поклонниками новым синглом и новостью о будущем ребенке
"Я вам давно хотела рассказать, правда!))) Всем привет, меня зовут Саша, и я на 30 неделе беременности "

- поделилась частичкой радости Александра.

Саша Холидей поделилась с поклонниками новым синглом и новостью о будущем ребенке


А о музыкальной новинке Саша рассказала, что трек "Into my heart" войдет в альбом “Baby”, выход которого планируется в октябре 2017 года. Песня выполнена в стиле Euro Pop с мягкими вкраплениями восточных мотивов, которые гармонично дополнили композицию. В отличие от последнего успешного релиза "Тратишь Время" (трек вошел в ТОП-3 Itunes) "Into my heart" ближе к стилистике предыдущих работ Саши Холидей, таких как “Chameleon” и “Done”. Композиция является результатом коллаборации с мировым продюсером Risto Asikainen, за плечами которого уже около 40 платиновых дисков.

Саша Холидей поделилась с поклонниками новым синглом и новостью о будущем ребенке


Автором музыки стала сама певица, а текст написал сам Risto: “Началось все с того, что я просто попросила у Risto какую-то песню для себя. Он послушал все мои предыдущие работы и пригласил написать ее вместе к себе в студию. На такой расклад я даже не надеялась, потому что у этого человека очень плотный график. Однако ради нашего творчества он отменил свою поездку в Японию. Простите, пострадавшие японские артисты! (смеется). Мы быстро, играючи, абсолютно довольные собой, записали за пару часов весь вокал. Я уверена, что все должны наслаждаться и кайфовать от процесса, тогда получается что-то достойное. А с этой песней было очень легко! Самое настоящее волшебство, магия, которая происходит будто сама по себе.. “ Into my heart” – трек о состоянии безумной влюбленности, когда не можешь ни скрыться, ни убежать от этого сильного чувства, сколько бы себя не уговаривал”.

Как уже было отмечено, трек войдет в дебютный сольный альбом “Baby”, выход которого планируется в октябре. Вдохновением для написания альбома стала вторая по счету беременность певицы.

Саша Холидей поделилась с поклонниками новым синглом и новостью о будущем ребенке


Особыми деталями певица пока что не делится, известно лишь то, что она находится на 7 месяце беременности:

"Я считаю, альбом “Baby” очень личным. Мой муж и продюсер Валерий Дробыш принимал активное участие в его создании, есть песня на бит младшего брата Ивана Дробыша и даже наш сын Ваня творчески вложился (смеется). Альбом обещает быть стилистически разнообразным и уникальным, ультра-модным и самое главное качественным, так как для нас очень важен высокий уровень".

Саша Холидей поделилась с поклонниками новым синглом и новостью о будущем ребенке


Ниже предлагаю послушать новый трек Sasha Holiday "Deep Into My Heart".


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Ключевые слова: Саша Холидей

Количество просмотров: 13 494
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/sashaholidaymusic

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