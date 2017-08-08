В Интернете появились снимки Евы Мендес с дочкой

Актриса редко выходит в свет, практически не снимается в фильмах. Ева старается оградить детей от внимания общественности. Но все же папарацци удается заснять актрису с дочками.
Недавно Ева посетила с Эсмеральдой итальянский ресторан, и ее засняли вместе с наследницей во время выхода из него.
Стоит отметить, что актеры Ева Мендес и Райан Гослинг вместе уже шесть лет, но официально брак они не зарегистрировали.
Ключевые слова: Ева Мендес
Количество просмотров: 2 184
Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
Поделись с друзьями: