В Интернете появились снимки Евы Мендес с дочкой

Актриса редко выходит в свет, практически не снимается в фильмах. Ева старается оградить детей от внимания общественности. Но все же папарацци удается заснять актрису с дочками.Недавно Ева посетила с Эсмеральдой итальянский ресторан, и ее засняли вместе с наследницей во время выхода из него.Стоит отметить, что актеры Ева Мендес и Райан Гослинг вместе уже шесть лет, но официально брак они не зарегистрировали.