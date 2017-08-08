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В Интернете появились снимки Евы Мендес с дочкой

Сегодня, 12:10
После рождения детей актриса Ева Мендес посвятила всю себя семье и воспитанию наследников.

В Интернете появились снимки Евы Мендес с дочкой
Актриса редко выходит в свет, практически не снимается в фильмах. Ева старается оградить детей от внимания общественности. Но все же папарацци удается заснять актрису с дочками.

Недавно Ева посетила с Эсмеральдой итальянский ресторан, и ее засняли вместе с наследницей во время выхода из него.

В Интернете появились снимки Евы Мендес с дочкой


Стоит отметить, что актеры Ева Мендес и Райан Гослинг вместе уже шесть лет, но официально брак они не зарегистрировали.

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Ключевые слова: Ева Мендес

Количество просмотров: 2 184
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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