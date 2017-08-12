У DJ Грува родился первый ребенок

Сегодня, 12 августа, в семье 45-летнего Евгения Рудина, которого все знают под именем DJ Грув, случилось радостное событие.

Жена подарила Евгению очаровательного сына. Молодые родители не могут скрыть своего счастья и делятся с ним со своими подписчиками.«Я папа. Наш сын с Денизой. Спасибо, любимая. Зовут Марк! Встречайте», - поделился артист.Поздравляем супругов с рождением наследника! Стоит отметить, о беременности жены DJ Грува стало известно лишь в мае, когда уже округлившийся живот невозможно было скрыть.