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У DJ Грува родился первый ребенок

Вчера, 21:15
Сегодня, 12 августа, в семье 45-летнего Евгения Рудина, которого все знают под именем DJ Грув, случилось радостное событие.

У DJ Грува родился первый ребенок
Жена подарила Евгению очаровательного сына. Молодые родители не могут скрыть своего счастья и делятся с ним со своими подписчиками.

У DJ Грува родился первый ребенок


«Я папа. Наш сын с Денизой. Спасибо, любимая. Зовут Марк! Встречайте», - поделился артист.

У DJ Грува родился первый ребенок


Поздравляем супругов с рождением наследника! Стоит отметить, о беременности жены DJ Грува стало известно лишь в мае, когда уже округлившийся живот невозможно было скрыть.

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Ключевые слова: DJ Грув

Количество просмотров: 3 848
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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