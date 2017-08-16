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СМИ сообщили о том, кто же родится у Криштиану Роналду

Сегодня, 12:07
Знаменитый футболист Криштиану Роналду является многодетным отцом, у него подрастает старший сын, а также в июне у спортсмена родились близнецы.

СМИ сообщили о том, кто же родится у Криштиану Роналду
А уже совсем скоро у 32-летнего Криштиану появится на свет еще один ребенок, которого подарит ему возлюбленная Джорджина Родригес. На днях СМИ стало известно о том, что у влюбленных будет девочка, и роды запланированы на ноябрь.

СМИ сообщили о том, кто же родится у Криштиану Роналду


Первая информация об интересном положении Джорджины появились еще в мае, но Роналду старался на них не реагировать и никак не комментировал.
Спортсмен признается, что очень счастлив и просто обожает своих детей.

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Ключевые слова: Криштиану Роналду

Количество просмотров: 6 188
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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