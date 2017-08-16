СМИ сообщили о том, кто же родится у Криштиану Роналду

А уже совсем скоро у 32-летнего Криштиану появится на свет еще один ребенок, которого подарит ему возлюбленная Джорджина Родригес. На днях СМИ стало известно о том, что у влюбленных будет девочка, и роды запланированы на ноябрь.Первая информация об интересном положении Джорджины появились еще в мае, но Роналду старался на них не реагировать и никак не комментировал.Спортсмен признается, что очень счастлив и просто обожает своих детей.