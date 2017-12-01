Участница проекта Голос Lilit выпустила клип на песню "Вслед за ним"

Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец впервые после слухов о свадьбе вышли в свет

Некоторое время назад появилась информация о том, что старший сын звездной четы Бруклин Бекхэм преподнес своей возлюбленной, актрисе Хлое Морец, кольцо со своими инициалами.