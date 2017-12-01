Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Участница проекта Голос Lilit выпустила клип на песню "Вслед за ним"

Сегодня, 15:13
Несколько дней назад певица Lilit (настоящее имя Лилит Арутюнян) представила новый клип на песню "Вслед за ним".

Участница проекта Голос Lilit выпустила клип на песню "Вслед за ним"
Яркая и динамичная композиция в купе с сильным вокалом Лилит создает романтичное настроение и моментально "врезается" в память.

Участница проекта Голос Lilit выпустила клип на песню "Вслед за ним"


Любовная история с интересным финалом. Предлагаем посмотреть чуть ниже:


← Актриса Аделина Шарипова стала украше...

Ключевые слова: Lilit

Количество просмотров: 442
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Альбина Джанабаева показала романтичное фото с Валерием Меладзе
Елена Князева представила сексуальный клип на песню "С сегодняшнего дня"
Участница Дом-2 нагло поиздевалась над Ольгой Бузовой (видео)
Саша Савельева показала романтичное фото с мужем
Самое популярное за неделю
Комментарии

Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM Актриса Аделина Шарипова была приглашена украсить рождественский голландский номер популярного журнала FHM.
Александр Кержаков с размахом отпраздновал 35-летие На днях день рождения отмечал известный футболист Александр Кержаков, которому исполнилось 35 лет.
Наталья Водянова поделилась совместными фотографиями с мамой Наталья Водянова смогла добиться больших высот в профессиональной карьере, помимо этого она является счастливой мамой пятерых детей.
Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец впервые после слухов о свадьбе вышли в свет Некоторое время назад появилась информация о том, что старший сын звездной четы Бруклин Бекхэм преподнес своей возлюбленной, актрисе Хлое Морец, кольцо со своими инициалами.
Юлия Ковальчук показала снимки с провокационной фотосессии Всего полтора месяца назад в семье популярной певицы Юлии Ковальчук случилось радостное событие, она подарила своему супругу Алексею Чумакову очаровательную дочку.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.