Любовная история с интересным финалом. Предлагаем посмотреть чуть ниже:
Участница проекта Голос Lilit выпустила клип на песню "Вслед за ним"
Сегодня, 15:13
Несколько дней назад певица Lilit (настоящее имя Лилит Арутюнян) представила новый клип на песню "Вслед за ним".
Яркая и динамичная композиция в купе с сильным вокалом Лилит создает романтичное настроение и моментально "врезается" в память.
Любовная история с интересным финалом. Предлагаем посмотреть чуть ниже:
Любовная история с интересным финалом. Предлагаем посмотреть чуть ниже:
← Актриса Аделина Шарипова стала украше...
Ключевые слова: Lilit
Количество просмотров: 442
Количество просмотров: 442
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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