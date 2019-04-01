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Клип певца JONY "Аллея" стал лидером просмотров в Youtube

Сегодня, 13:24
20 марта 2019 года на Youtube канале Zhara Music был опубликован трек и клип 27-летнего азербайджанского певца JONY на композицию под названием "Аллея".

Клип певца JONY "Аллея" стал лидером просмотров в Youtube
Песня за считанные дни набрала несколько миллионов просмотров и бьёт рекорды по сей день.

Клип певца JONY "Аллея" стал лидером просмотров в Youtube


Текст песни JONY - Аллея

[Припев]:
А я, всё думаю о ней, о ней, о ней.
Нет никого мне родней, родней, родней.
Она ярче огней, огней, огней -
Нежно светит по ночам, по-но, по ночам.

Среди старых аллей, аллей, аллей -
Гуляю - думаю о ней, о ней, о ней;
И когда ты придёшь ко мне, ко мне -
Я тебя не отдам, никому не дам.

[Куплет 1, JONY]:
Новое утро, новый рассвет.
Новый день, и тебя рядом нет.
Новые мысли, новый мотив.
Пишу о тебе вдыхая никотин.

Друзья позвали к себе отдыхать,
Всё равно нечего терять.
И чтобы я не делал - она первая в списке;
В списке моих мыслей, эй-ёу.

[Переход]:
На небе в облаках -
И яркая Луна, и яркая луна (О-о! Яу!)
На небе в облаках -
И яркая Луна, и яркая луна (О-о! Яу!)

[Припев]:
А я, всё думаю о ней, о ней, о ней.
Нет никого мне родней, родней, родней.
Она ярче огней, огней, огней -
Нежно светит по ночам, по-но, по ночам.

Среди старых аллей, аллей, аллей -
Гуляю - думаю о ней, о ней, о ней;
И когда ты придёшь ко мне, ко мне -
Я тебя не отдам, никому не дам.

А я, всё думаю о ней, о ней, о ней.
Нет никого мне родней, родней, родней.
Она ярче огней, огней, огней -
Нежно светит по ночам, по-но, по ночам.

Среди старых аллей, аллей, аллей -
Гуляю - думаю о ней, о ней, о ней;
И когда ты придёшь ко мне, ко мне -
Я тебя не отдам, никому не дам.



В данный момент JONY готовится к выступлениям во многих городах России.

Биографию JONY можно почитать тут...

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Ключевые слова: JONY

Количество просмотров: 884
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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