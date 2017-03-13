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Новый клип Ольги Бузовой "Привыкаю" стремительно набирает обороты

Сегодня, 17:27
Несколько месяцев назад ведущая Дом-2 Ольги Бузова выпустила новую песню под названием "Привыкаю", а сегодня, 13 марта, презентовала клип.

Новый клип Ольги Бузовой "Привыкаю" стремительно набирает обороты



Не секрет, что причиной расставания Ольги и её экс-супруга Дмитрия Тарасова была измена, о чем Бузова и пела в своей композиции. Позже она дала комментарий.

Новый клип Ольги Бузовой "Привыкаю" стремительно набирает обороты


"Вы знаете, как долго я шла к этому, и наконец-то презентую свой клип на песню «Привыкаю». Этот ролик стал для меня очень личным, путем к эмоциональному выздоровлению! Конечно, до полного восстановления еще далеко, но я чувствую вашу поддержку! Я знаю, что вы рядом! Спасибо вам за это! Надеюсь, что клип, который для меня снял легендарный Алексей Голубев вам понравится, ведь мы старались для вас мои дорогие. Очень жду отзывы"

- говорит Оля.

Новый клип Ольги Бузовой "Привыкаю" стремительно набирает обороты


Новый клип Ольги Бузовой "Привыкаю" стремительно набирает обороты


Поклонники Оли тут же отписали в блоге звезды о том, что они просто не могут не плакать при просмотре этого клипа. Давайте проверим, сможете ли вы, читатели нашего сайта сдержаться.


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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 156
Автор: Mysha

Автор фото: instagram, скриншот

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