Новый клип Ольги Бузовой "Привыкаю" стремительно набирает обороты

Не секрет, что причиной расставания Ольги и её экс-супруга Дмитрия Тарасова была измена, о чем Бузова и пела в своей композиции. Позже она дала комментарий."Вы знаете, как долго я шла к этому, и наконец-то презентую свой клип на песню «Привыкаю». Этот ролик стал для меня очень личным, путем к эмоциональному выздоровлению! Конечно, до полного восстановления еще далеко, но я чувствую вашу поддержку! Я знаю, что вы рядом! Спасибо вам за это! Надеюсь, что клип, который для меня снял легендарный Алексей Голубев вам понравится, ведь мы старались для вас мои дорогие. Очень жду отзывы"- говорит Оля.Поклонники Оли тут же отписали в блоге звезды о том, что они просто не могут не плакать при просмотре этого клипа. Давайте проверим, сможете ли вы, читатели нашего сайта сдержаться.