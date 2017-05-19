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Юлия Паршута спасла любимого от верной смерти в клипе "Навсегда"

Сегодня, 00:39
Вслед за успешным релизом первого сольного альбома "Навсегда" Юля Паршута выпустила остросюжетный клип на одноименную альбому заглавную композицию.

Юлия Паршута спасла любимого от верной смерти в клипе "Навсегда"
Режиссером и автором сценария вновь стал маэстро Алан Бадоев. Стоит отметить, что и предыдущий клип Юли "Асталависта" также снял Алан.

Картина повествует об отношениях двух людей, которые проживают свою жизнь в постоянном всплеске адреналина и все больше разжигают свою любовь, создавая экстремально опасные моменты для жизни. Однако в один судьбоносный день возлюбленный героини Юли превзошел себя и преподнес ей смертельно опасный сюрприз для проверки взаимных чувств…

Юлия Паршута спасла любимого от верной смерти в клипе "Навсегда"


Уникальная картина была снята в Лос-Анджелесе. Колоритные пейзажи, потрясающая постановка, захватывающие трюки и стремительный накал эмоций заставляют зрителя душой и сердцем погрузиться в атмосферу маленького кино.

Юлия Паршута спасла любимого от верной смерти в клипе "Навсегда"



"Клип о безумной любви "НАВСЕГДА", о любви на грани жизни и смерти в прямом смысле этого слова. Эмоции зашкаливали на съемочной площадке. Когда я раскапывала “могилу”, чтобы оттуда вытащить возлюбленного моей героини, я настолько прониклась сценой, что у меня перехватило дыхание, настолько я проживала каждый момент, каждую секунду этого остросюжетного короткометражного фильма" – рассказывает Юля.

Юлия Паршута спасла любимого от верной смерти в клипе "Навсегда"


"Когда работаешь с Юлей, то грех не воспользоваться ее особенным актерским талантом. Специально для неё я придумал историю о сумасшедших влюблённых. Их чувства так сильны, что им недостаточно простого "люблю" – комментирует работу Алан Бадоев.

Юлия Паршута спасла любимого от верной смерти в клипе "Навсегда"


Эксклюзивная премьера клипа состоялась на официальном канале Юли Паршута на Youtube.

Юлия Паршута спасла любимого от верной смерти в клипе "Навсегда"


Приобрести и прослушать альбом “Навсегда” можно в «iTunes Store», «Apple Music», GooglePlay и на других цифровых площадках.

Юлия Паршута спасла любимого от верной смерти в клипе "Навсегда"


Юлия Паршута спасла любимого от верной смерти в клипе "Навсегда"

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Ключевые слова: Юлия Паршута

Количество просмотров: 4 680
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба Юлии Паршута

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