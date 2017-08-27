Моника Беллуччи рассказала о том, что в ее жизни есть мужчина

«Я сделала выбор. Мы можем долго быть с кем-то и вдруг понять, что продолжаться это больше не может — каждый должен идти своим путем. Разрыв для меня был очень болезненным, но необходимым», — сообщила актриса.
Но, как выяснилось, теперь Моника счастлива в новых отношениях.
«Сейчас в моей жизни есть мужчина, но я не могу сказать больше. Мне необходима некоторая приватность», — ответила Беллуччи.
Ну что же, придется немного подождать, думаю, в скором времени появится больше информации касательно новых отношений актрисы.