Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Моника Беллуччи рассказала о том, что в ее жизни есть мужчина

Сегодня, 13:33
Некоторое время назад Моника Беллуччи побеседовала с журналистами и откровенно ответила на их вопросы.

Моника Беллуччи рассказала о том, что в ее жизни есть мужчина
В ходе беседы Моника призналась, что тяжело пережила развод со своим супругом Венсаном Касселем, с которым была в браке 14 лет.

«Я сделала выбор. Мы можем долго быть с кем-то и вдруг понять, что продолжаться это больше не может — каждый должен идти своим путем. Разрыв для меня был очень болезненным, но необходимым», — сообщила актриса.

Но, как выяснилось, теперь Моника счастлива в новых отношениях.

Моника Беллуччи рассказала о том, что в ее жизни есть мужчина


«Сейчас в моей жизни есть мужчина, но я не могу сказать больше. Мне необходима некоторая приватность», — ответила Беллуччи.

Ну что же, придется немного подождать, думаю, в скором времени появится больше информации касательно новых отношений актрисы.

← Селин Дион поведала о том, как смогла п... Кейт Уинслет раскрыла правду об отнош... →

Ключевые слова: Моника Беллуччи

Количество просмотров: 10 465
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Моника Беллуччи появилась на Каннском кинофестивале в стильных нарядах
Моника Белуччи счастлива в новых отношениях
Обольстительная Моника Беллуччи позирует для Aestus
Моника Беллуччи снялась для Citizen K
Самое популярное за неделю
Комментарии



Кейт Уинслет раскрыла правду об отношениях с Леонардо ДиКаприо Недавно знаменитая актриса Кейт Уинслет дала развернутое интервью для американского журнала Glamour.
Моника Беллуччи рассказала о том, что в ее жизни есть мужчина Некоторое время назад Моника Беллуччи побеседовала с журналистами и откровенно ответила на их вопросы.
Селин Дион поведала о том, как смогла пережить смерть мужа Недавно в Монреале состоялось мероприятие, на котором также присутствовала знаменитая певица Селин Дион, решившая поддержать выпуск своей новой линии сумок.
Дженнифер Энистон устала об бесконечных слухов о ее интересном положении И снова знаменитая актриса Дженнифер Энистон стала одной из самых обсуждаемых персон в Сети.
Беременность Ольги Рапунцель подтвердилась За жизнью Ольги Рапунцель поклонники главной телестройки страны с интересом наблюдают даже после ее ухода из шоу, тем более она связала себя узами брака с другим участником Дмитрием Дмитренко.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.