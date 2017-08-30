Квентин Тарантино и его невеста впервые вышли в свет после известия о помолвке

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино встречается со своей избранницей, 32-летней певицей Даниэллой Пак, уже на протяжении длительного времени, но их редко можно увидеть вместе.

Некоторое время назад папарацци заметили влюбленных на свидании в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Особое внимание привлекло кольцо с бриллиантом на безымянном пальце девушки, которую она получила в честь помолвки.Пара сообщила о том, что они собираются связать себя узами брака в начале лета.«Да, это правда! Мы оба очень счастливы и взволнованы!» , — подтвердила эту новость Даниэлла.Теперь же поклонники с нетерпением ждут новости о дате свадьбы.