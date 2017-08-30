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Квентин Тарантино и его невеста впервые вышли в свет после известия о помолвке

Вчера, 22:33
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино встречается со своей избранницей, 32-летней певицей Даниэллой Пак, уже на протяжении длительного времени, но их редко можно увидеть вместе.

Квентин Тарантино и его невеста впервые вышли в свет после известия о помолвке
Некоторое время назад папарацци заметили влюбленных на свидании в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Особое внимание привлекло кольцо с бриллиантом на безымянном пальце девушки, которую она получила в честь помолвки.

Пара сообщила о том, что они собираются связать себя узами брака в начале лета.

Квентин Тарантино и его невеста впервые вышли в свет после известия о помолвке


«Да, это правда! Мы оба очень счастливы и взволнованы!» , — подтвердила эту новость Даниэлла.

Теперь же поклонники с нетерпением ждут новости о дате свадьбы.

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Ключевые слова: Квентин Тарантино

Количество просмотров: 3 029
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA, kp.ru

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