Квентин Тарантино и его невеста впервые вышли в свет после известия о помолвке

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино встречается со своей избранницей, 32-летней певицей Даниэллой Пак, уже на протяжении длительного времени, но их редко можно увидеть вместе.
Некоторое время назад папарацци заметили влюбленных на свидании в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Особое внимание привлекло кольцо с бриллиантом на безымянном пальце девушки, которую она получила в честь помолвки.
Пара сообщила о том, что они собираются связать себя узами брака в начале лета.
«Да, это правда! Мы оба очень счастливы и взволнованы!» , — подтвердила эту новость Даниэлла.
Теперь же поклонники с нетерпением ждут новости о дате свадьбы.
Ключевые слова: Квентин Тарантино
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA, kp.ru
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