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Сати Казанова устала от предсвадебных хлопот

Сегодня, 12:42
Совсем скоро состоится свадьба популярной певицы и экс-участницы группы "Фабрика" Сати Казановой и ее возлюбленного, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Сати Казанова устала от предсвадебных хлопот
Сати делится со своими подписчиками подробностями подготовки к бракосочетанию, она уже выбрала обручальное кольцо и показала свадебное платье. Но в недавнем интервью артистка призналась, что устала от предсвадебных хлопот и задумывается о тихом торжестве.

Сати Казанова устала от предсвадебных хлопот


«Предсвадебные хлопоты – это мучение, совершенно невыносимое. И, наверное, я откажусь от этой затеи», – сообщила Казанова.

Сати Казанова устала от предсвадебных хлопот


По словам Сати, она сейчас действительно счастлива и верит, что Стефано - именно ее вторая половинка.

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Ключевые слова: Сати Казанова

Количество просмотров: 5 876
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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