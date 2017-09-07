Сати Казанова устала от предсвадебных хлопот

Сати делится со своими подписчиками подробностями подготовки к бракосочетанию, она уже выбрала обручальное кольцо и показала свадебное платье. Но в недавнем интервью артистка призналась, что устала от предсвадебных хлопот и задумывается о тихом торжестве.«Предсвадебные хлопоты – это мучение, совершенно невыносимое. И, наверное, я откажусь от этой затеи», – сообщила Казанова.По словам Сати, она сейчас действительно счастлива и верит, что Стефано - именно ее вторая половинка.