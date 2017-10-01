Возлюбленная Криштиану Роналду получила в подарок от него кольцо за 18,5 млн

Влюбленные собираются пожениться летом 2018 года после завершения Чемпионата мира по футболу. Криштиану уже сделал Джорджине предложение, подарив кольцо с огромным бриллиантом, которое обошлось ему в 18,5 миллионов рублей.На днях модель и футболист были замечены на трибуне в Португалии, и на безымянном пальце девушки красовалось заветное кольцо.Стоит отметить, что в скором времени Джорджина подарит Криштиану дочку, этот ребенок станет для спортсмена четвертым.