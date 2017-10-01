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Возлюбленная Криштиану Роналду получила в подарок от него кольцо за 18,5 млн

Сегодня, 13:48
Западные таблоиды сообщают, что известный футболист Криштиану Роналду и его избранница Джорджина Родригес готовятся к свадьбе.

Возлюбленная Криштиану Роналду получила в подарок от него кольцо за 18,5 млн
Влюбленные собираются пожениться летом 2018 года после завершения Чемпионата мира по футболу. Криштиану уже сделал Джорджине предложение, подарив кольцо с огромным бриллиантом, которое обошлось ему в 18,5 миллионов рублей.

Возлюбленная Криштиану Роналду получила в подарок от него кольцо за 18,5 млн


На днях модель и футболист были замечены на трибуне в Португалии, и на безымянном пальце девушки красовалось заветное кольцо.

Стоит отметить, что в скором времени Джорджина подарит Криштиану дочку, этот ребенок станет для спортсмена четвертым.

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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

Количество просмотров: 299
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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