Свадьба Дианы Шурыгиной запомнится дракой жениха

Но торжество было омрачено дракой жениха с шоуменом Дмитрием Ториным, который хотел подарить невесте восемь красных гвоздик в трехлитровой банке. Но охрана своевременно заметила это и вывела молодого человека из ресторана, где его догнал Андрей Шлягин.В результате завязалась драка, жених начал избивать шоумена. Но после многочисленных просьб Дианы молодые люди решают прекратить кулачный бой, и все гости обратно возвращаются в зал.Видимо Шурыгину всегда будут сопровождать какие-либо скандалы, да так в свою очередь она и стала знаменитой.