Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Свадьба Дианы Шурыгиной запомнится дракой жениха

Сегодня, 13:42
Вчера, 5 октября состоялась свадьба скандально известной Дианы Шурыгиной, она сочеталась узами брака со своим возлюбленным, видеооператором Андреем Шлягиным.

Свадьба Дианы Шурыгиной запомнится дракой жениха
Но торжество было омрачено дракой жениха с шоуменом Дмитрием Ториным, который хотел подарить невесте восемь красных гвоздик в трехлитровой банке. Но охрана своевременно заметила это и вывела молодого человека из ресторана, где его догнал Андрей Шлягин.

Свадьба Дианы Шурыгиной запомнится дракой жениха


В результате завязалась драка, жених начал избивать шоумена. Но после многочисленных просьб Дианы молодые люди решают прекратить кулачный бой, и все гости обратно возвращаются в зал.

Видимо Шурыгину всегда будут сопровождать какие-либо скандалы, да так в свою очередь она и стала знаменитой.

Свадьба Дианы Шурыгиной запомнится дракой жениха

← Беременная Юлия Ковальчук решилась на...

Ключевые слова: Диана Шурыгина

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Илья Яббаров восхитился красотой Дианы Шурыгиной
Алена Водонаева занялась ремонтом квартиры жениха
Дочка Дианы Ходаковской прошла обряд крещения
Певица Самира Гаджиева показала своего жениха
Самое популярное за неделю
Комментарии

Свадьба Дианы Шурыгиной запомнится дракой жениха Вчера, 5 октября состоялась свадьба скандально известной Дианы Шурыгиной, она сочеталась узами брака со своим возлюбленным, видеооператором Андреем Шлягиным.
Беременная Юлия Ковальчук решилась на откровенную фотографию В середине лета звездная чета, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, обрадовали поклонников, сообщив о скором прибавлении в семье.
Внучка Никита Михалкова показала снимки с округлившимся животом Недавно в микроблоге внучки легендарного режиссера Никиты Михалкова Александры появился снимок, который поразил ее подписчиков.
Марион Котияйр продолжает разочаровывать отсутствием вкуса В последнее время знаменитая актриса Марион Котийяр разочаровывает своих поклонников, подбирая неудачные наряды для выхода в свет.
Анастасия Меськова не находит время на воспитание детей Актриса Анастасия Меськова, полюбившаяся зрителям после съемок в сериале "Сладкая жизнь", недавно пообщалась с журналистами.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.