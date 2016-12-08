Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы

Но, как оказалось, они были сделаны уже после официальной росписи. Только сегодня стало известно, что непосредственно в ЗАГС молодожены приехали намного раньше, и наряды у них были совсем иные. Об этом Сати сама решила рассказать в блоге:"Ах, да, мы же начали свадебную эпопею ещё в начале сентября, с регистрации в московском загсе номер 4. @stefanotiozzo. Это была самая лёгкая и забавная из всех свадеб! В 9 утра, в кедах, в окружении самых близких и любимых друзей и родных. Спасибо, что в то утро были с нами, родные!!!".Сати подкрепила пост несколькими снимками, где видно, что в этот день она была в красивом белом платье и кедах.Сразу после ЗАГСа пара с друзьями поехали в ресторан "Москва-Дели", откуда опубликовали забавную фотосессию, о которой мы писали ранее.Фотки классные, поэтому совсем не жалко разместить их повторно: