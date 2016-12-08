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Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы

Вчера, 16:48
Многие уже видели красивые снимки, сделанные на свадьбе Сати Казановой и Стефано Тиоццо.

Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы
Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы


Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы


Но, как оказалось, они были сделаны уже после официальной росписи. Только сегодня стало известно, что непосредственно в ЗАГС молодожены приехали намного раньше, и наряды у них были совсем иные. Об этом Сати сама решила рассказать в блоге:

"Ах, да, мы же начали свадебную эпопею ещё в начале сентября, с регистрации в московском загсе номер 4. @stefanotiozzo. Это была самая лёгкая и забавная из всех свадеб! В 9 утра, в кедах, в окружении самых близких и любимых друзей и родных. Спасибо, что в то утро были с нами, родные!!!".

Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы


Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы


Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы


Сати подкрепила пост несколькими снимками, где видно, что в этот день она была в красивом белом платье и кедах.

Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы


Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы


Сразу после ЗАГСа пара с друзьями поехали в ресторан "Москва-Дели", откуда опубликовали забавную фотосессию, о которой мы писали ранее.

Фотки классные, поэтому совсем не жалко разместить их повторно:

Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы


Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы


Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы


Певица Сати Казанова скрыла реальную дату свадьбы

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Ключевые слова: Сати Казанова

Количество просмотров: 2 886
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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