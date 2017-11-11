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Серена Уильямс свяжет себя узами брака с отцом своего ребенка

Сегодня, 11:56
Некоторое время назад появилась информация о подготовке к свадьбе знаменитой теннисистки Серены Уильямс и ее возлюбленного Алексиса Оганяна.

Серена Уильямс свяжет себя узами брака с отцом своего ребенка
Теннисистка искала место, где лучше всего провести свадьбу, и для этого специально летала в Новый Орлеан. По сведениям, на торжестве будут присутствовать около 250 человек, к тому же среди гостей будет и актриса Меган Маркл, невеста принца Гарри.

Серена Уильямс свяжет себя узами брака с отцом своего ребенка


Пока что дата бракосочетания не известна, но Серена уже устроила девичник, значит осталось совсем не долго. Стоит отметить, что несколько месяцев назад у Серены и ее жениха родилась очаровательная дочка Олимпия.

Серена Уильямс свяжет себя узами брака с отцом своего ребенка

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Ключевые слова: Серена Уильямс

Количество просмотров: 2 522
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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