Серена Уильямс свяжет себя узами брака с отцом своего ребенка

Теннисистка искала место, где лучше всего провести свадьбу, и для этого специально летала в Новый Орлеан. По сведениям, на торжестве будут присутствовать около 250 человек, к тому же среди гостей будет и актриса Меган Маркл, невеста принца Гарри.Пока что дата бракосочетания не известна, но Серена уже устроила девичник, значит осталось совсем не долго. Стоит отметить, что несколько месяцев назад у Серены и ее жениха родилась очаровательная дочка Олимпия.