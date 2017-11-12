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Появилась информация о тайном бракосочетании Майли Сайрус и Лиама Хемсворта

Сегодня, 14:00
Известная пара актрисы и певицы Майли Сайрус и актера Лиама Хемсворта вызывает неподдельный интерес поклонников.

Появилась информация о тайном бракосочетании Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Пара вместе уже с 2008 года, но они не раз сталкивались с серьезными проблемами. После трех лет отношений молодые люди обручились, но вскоре после этого приняли решение расстаться.

Появилась информация о тайном бракосочетании Майли Сайрус и Лиама Хемсворта


Позже они все таки решили, что не могут друг без друга и более года назад снова возобновили отношения. Теперь же западные таблоиды уверяют, что они поженились еще год назад в Малибу. На торжество были приглашены лишь самые близкие друзья.

Появилась информация о тайном бракосочетании Майли Сайрус и Лиама Хемсворта

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Ключевые слова: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт

Количество просмотров: 3 029
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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