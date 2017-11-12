Появилась информация о тайном бракосочетании Майли Сайрус и Лиама Хемсворта

Пара вместе уже с 2008 года, но они не раз сталкивались с серьезными проблемами. После трех лет отношений молодые люди обручились, но вскоре после этого приняли решение расстаться.Позже они все таки решили, что не могут друг без друга и более года назад снова возобновили отношения. Теперь же западные таблоиды уверяют, что они поженились еще год назад в Малибу. На торжество были приглашены лишь самые близкие друзья.