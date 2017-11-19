Криштиану Роналду собирается жениться на своей подруге

На днях поклонники знаменитого футболиста Криштиану Роналду искренне обрадовались, узнав о том, что он собирается сочетаться узами брака со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

По сведениям, свадьба состоится в августе будущего года. Дата выбрана не случайно, так как в середине июля завершится Чемпионат мира по футболу, после чего у Криштиану будет свободное время.Стоит отметить, что недавно Джорджина подарила спортсмену очаровательную дочку, этот ребенок стал четвертым для Роналду. Предыдущих детей футболисту рожали суррогатные мамы.