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Криштиану Роналду собирается жениться на своей подруге

Сегодня, 13:47
На днях поклонники знаменитого футболиста Криштиану Роналду искренне обрадовались, узнав о том, что он собирается сочетаться узами брака со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

Криштиану Роналду собирается жениться на своей подруге
По сведениям, свадьба состоится в августе будущего года. Дата выбрана не случайно, так как в середине июля завершится Чемпионат мира по футболу, после чего у Криштиану будет свободное время.

Криштиану Роналду собирается жениться на своей подруге


Стоит отметить, что недавно Джорджина подарила спортсмену очаровательную дочку, этот ребенок стал четвертым для Роналду. Предыдущих детей футболисту рожали суррогатные мамы.

Криштиану Роналду собирается жениться на своей подруге

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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

Количество просмотров: 4 043
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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