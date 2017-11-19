Стоит отметить, что недавно Джорджина подарила спортсмену очаровательную дочку, этот ребенок стал четвертым для Роналду. Предыдущих детей футболисту рожали суррогатные мамы.
Криштиану Роналду собирается жениться на своей подруге
Сегодня, 13:47
На днях поклонники знаменитого футболиста Криштиану Роналду искренне обрадовались, узнав о том, что он собирается сочетаться узами брака со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.
По сведениям, свадьба состоится в августе будущего года. Дата выбрана не случайно, так как в середине июля завершится Чемпионат мира по футболу, после чего у Криштиану будет свободное время.
Стоит отметить, что недавно Джорджина подарила спортсмену очаровательную дочку, этот ребенок стал четвертым для Роналду. Предыдущих детей футболисту рожали суррогатные мамы.
Стоит отметить, что недавно Джорджина подарила спортсмену очаровательную дочку, этот ребенок стал четвертым для Роналду. Предыдущих детей футболисту рожали суррогатные мамы.
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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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Количество просмотров: 4 043
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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