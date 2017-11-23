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Дженнифер Лоуренс рассталась с Дарреном Аронофски

Сегодня, 10:06
Знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс имеет огромную армию поклонников, которые с интересом наблюдают за ее личной жизнью.

Дженнифер Лоуренс рассталась с Дарреном Аронофски
На днях же стало известно о том, что 27-летняя актриса рассталась со своим бойфрендом, 48-летним режиссером Дарреном Аронофски. По сведениям инсайдера, пара поняла, что они слишком разные и не подходят друг другу.

Дженнифер Лоуренс рассталась с Дарреном Аронофски


Стоит отметить, что у актрисы и режиссера закрутился роман во время совместной работы над фильмом "Мама!". Встречались они около года и в первое время старательно скрывали свои отношения.

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Ключевые слова: Дженнифер Лоуренс

Количество просмотров: 4 069
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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