Стоит отметить, что у актрисы и режиссера закрутился роман во время совместной работы над фильмом "Мама!". Встречались они около года и в первое время старательно скрывали свои отношения.
Дженнифер Лоуренс рассталась с Дарреном Аронофски
Сегодня, 10:06
Знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс имеет огромную армию поклонников, которые с интересом наблюдают за ее личной жизнью.
На днях же стало известно о том, что 27-летняя актриса рассталась со своим бойфрендом, 48-летним режиссером Дарреном Аронофски. По сведениям инсайдера, пара поняла, что они слишком разные и не подходят друг другу.
Стоит отметить, что у актрисы и режиссера закрутился роман во время совместной работы над фильмом "Мама!". Встречались они около года и в первое время старательно скрывали свои отношения.
Стоит отметить, что у актрисы и режиссера закрутился роман во время совместной работы над фильмом "Мама!". Встречались они около года и в первое время старательно скрывали свои отношения.
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Ключевые слова: Дженнифер Лоуренс
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Количество просмотров: 4 069
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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