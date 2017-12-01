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Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец впервые после слухов о свадьбе вышли в свет

Сегодня, 10:05
Некоторое время назад появилась информация о том, что старший сын звездной четы Бруклин Бекхэм преподнес своей возлюбленной, актрисе Хлое Морец, кольцо со своими инициалами.

Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец впервые после слухов о свадьбе вышли в свет
После этого поползли слухи о том, что это было предложение руки и сердца, тем более пара была замечена в ювелирном магазине, где, по информации, выбирала обручальные кольца.

Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец впервые после слухов о свадьбе вышли в свет


На днях в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия FN Achievement Awards, на которую пришли также и Бруклин с 20-летней Хлоей. Но вот на безымянном пальце девушки не было видно кольца, чему поклонники очень огорчились.

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Ключевые слова: Бруклин Бекхэм, Хлоя Морец

Количество просмотров: 7 280
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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