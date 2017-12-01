На днях в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия FN Achievement Awards, на которую пришли также и Бруклин с 20-летней Хлоей. Но вот на безымянном пальце девушки не было видно кольца, чему поклонники очень огорчились.
Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец впервые после слухов о свадьбе вышли в свет
Сегодня, 10:05
Некоторое время назад появилась информация о том, что старший сын звездной четы Бруклин Бекхэм преподнес своей возлюбленной, актрисе Хлое Морец, кольцо со своими инициалами.
После этого поползли слухи о том, что это было предложение руки и сердца, тем более пара была замечена в ювелирном магазине, где, по информации, выбирала обручальные кольца.
На днях в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия FN Achievement Awards, на которую пришли также и Бруклин с 20-летней Хлоей. Но вот на безымянном пальце девушки не было видно кольца, чему поклонники очень огорчились.
На днях в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия FN Achievement Awards, на которую пришли также и Бруклин с 20-летней Хлоей. Но вот на безымянном пальце девушки не было видно кольца, чему поклонники очень огорчились.
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Ключевые слова: Бруклин Бекхэм, Хлоя Морец
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Количество просмотров: 7 280
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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