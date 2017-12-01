Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец впервые после слухов о свадьбе вышли в свет

После этого поползли слухи о том, что это было предложение руки и сердца, тем более пара была замечена в ювелирном магазине, где, по информации, выбирала обручальные кольца.На днях в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия FN Achievement Awards, на которую пришли также и Бруклин с 20-летней Хлоей. Но вот на безымянном пальце девушки не было видно кольца, чему поклонники очень огорчились.