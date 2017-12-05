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Кейт Хадсон поведала историю знакомства со своим возлюбленным

Сегодня, 10:02
На днях голливудская актриса Кейт Хадсон отмечала годовщину своих отношений с гитаристом Дэнни Фуджикава.

Кейт Хадсон поведала историю знакомства со своим возлюбленным
В честь этого памятного дня Кейт решила рассказать своим фолловерам, как у них с возлюбленным начинались отношения. Оказалось, что молодые люди знали друг друга уже 15 лет, но Дэнни так и не решался позвать ее на свидание.

Кейт Хадсон поведала историю знакомства со своим возлюбленным


«Впервые я встретилась с Дэнни, когда мне было 23, и я была беременна Райдером. Его сводные сестры — мои лучшие подруги, так что мы вертелись в одном кругу. И вот однажды Дэнни позвал меня подняться на мост, я думала это будет семейная прогулка, но оказалось, что это было свидание. Он ничего не предпринял на нем, и лишь спустя месяцы впервые поцеловал. Сегодня мы отмечаем 15 лет нашему знакомству и год чистой, невероятной любви!» - поведала Кейт.

Стоит отметить, о новых отношениях актрисы заговорили весной этого года. У Хадсон подрастают двое сыновей от предыдущих браков.

Кейт Хадсон поведала историю знакомства со своим возлюбленным

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Ключевые слова: Кейт Хадсон

Количество просмотров: 1 560
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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