Кейт Хадсон поведала историю знакомства со своим возлюбленным

В честь этого памятного дня Кейт решила рассказать своим фолловерам, как у них с возлюбленным начинались отношения. Оказалось, что молодые люди знали друг друга уже 15 лет, но Дэнни так и не решался позвать ее на свидание.«Впервые я встретилась с Дэнни, когда мне было 23, и я была беременна Райдером. Его сводные сестры — мои лучшие подруги, так что мы вертелись в одном кругу. И вот однажды Дэнни позвал меня подняться на мост, я думала это будет семейная прогулка, но оказалось, что это было свидание. Он ничего не предпринял на нем, и лишь спустя месяцы впервые поцеловал. Сегодня мы отмечаем 15 лет нашему знакомству и год чистой, невероятной любви!» - поведала Кейт.Стоит отметить, о новых отношениях актрисы заговорили весной этого года. У Хадсон подрастают двое сыновей от предыдущих браков.