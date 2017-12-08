Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стало известно о романе Кары Делевинь и Пэрис Джексон

Сегодня, 10:21
Знаменитая модель и актриса Кара Делевинь и наследница поп-короля Майкла Джексона Пэрис являются одними из самых известных персон в западном шоу-бизнесе.

Стало известно о романе Кары Делевинь и Пэрис Джексон
Несколько дней назад состоялась вечеринка Burberry в Лондоне, которую посетили и Кара, и Пэрис. Очевидцы заявляют, что девушки весь вечер провели вместе, мило держась за руки и общаясь. А потом покинули мероприятие в одной машине.

Стало известно о романе Кары Делевинь и Пэрис Джексон


Многие фанаты сразу же предположили, что девушки не просто хорошие подруги, а у них завязался роман. Тем более в Сети не появилось не одной совместной фотографии девушек, так что они пока не собираются афишировать свои отношения и прячутся от фотокамер.

Стало известно о романе Кары Делевинь и Пэрис Джексон

← Джей Зи хочет помириться с Канье Уэсто... Юлия Ковальчук сообщила о том, что нак... →

Ключевые слова: Кара Делевинь, Пэрис Джексон

Количество просмотров: 7 878
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кара Делевинь удивила, сделав довольно странный мейкап
Пэрис Джексон вышла в свет, забыв побрить ноги
Пэрис Джексон снова оголилась на фотографии
Пэрис Джексон бросила своего бойфренда
Самое популярное за неделю
Комментарии

Ирина Шейк предстала полностью голой на новых снимках Только весной знаменитая модель Ирина Шейк впервые стала мамой, но уже вернулась в модельный бизнес и радует поклонников новыми фотографиями.
Юлия Ковальчук сообщила о том, что наконец-то смогла вернуть прежнюю форму Два месяца назад в звездной семье популярных певцов, Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, случилось радостное событие, они стали родителями очаровательной дочки.
Стало известно о романе Кары Делевинь и Пэрис Джексон Знаменитая модель и актриса Кара Делевинь и наследница поп-короля Майкла Джексона Пэрис являются одними из самых известных персон в западном шоу-бизнесе.
Джей Зи хочет помириться с Канье Уэстом В прошлом году Ким Кардашьян ограбили, после этого инцидента отношения двух рэперов, Канье Уэста и Джей Зи, ухудшились.
Лили-Роуз Депп появилась в откровенном кружевном платье на светской вечеринке Недавно в Гамбурге прошел громкий показ коллекции Chanel Métiers d'Art Pre-Fall 2018, которую посетило большое количество мировых звезд.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.