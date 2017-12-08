Многие фанаты сразу же предположили, что девушки не просто хорошие подруги, а у них завязался роман. Тем более в Сети не появилось не одной совместной фотографии девушек, так что они пока не собираются афишировать свои отношения и прячутся от фотокамер.
Стало известно о романе Кары Делевинь и Пэрис Джексон
Сегодня, 10:21
Знаменитая модель и актриса Кара Делевинь и наследница поп-короля Майкла Джексона Пэрис являются одними из самых известных персон в западном шоу-бизнесе.
Несколько дней назад состоялась вечеринка Burberry в Лондоне, которую посетили и Кара, и Пэрис. Очевидцы заявляют, что девушки весь вечер провели вместе, мило держась за руки и общаясь. А потом покинули мероприятие в одной машине.
Многие фанаты сразу же предположили, что девушки не просто хорошие подруги, а у них завязался роман. Тем более в Сети не появилось не одной совместной фотографии девушек, так что они пока не собираются афишировать свои отношения и прячутся от фотокамер.
Многие фанаты сразу же предположили, что девушки не просто хорошие подруги, а у них завязался роман. Тем более в Сети не появилось не одной совместной фотографии девушек, так что они пока не собираются афишировать свои отношения и прячутся от фотокамер.
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Ключевые слова: Кара Делевинь, Пэрис Джексон
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Количество просмотров: 7 878
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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