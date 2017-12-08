Стало известно о романе Кары Делевинь и Пэрис Джексон

Несколько дней назад состоялась вечеринка Burberry в Лондоне, которую посетили и Кара, и Пэрис. Очевидцы заявляют, что девушки весь вечер провели вместе, мило держась за руки и общаясь. А потом покинули мероприятие в одной машине.Многие фанаты сразу же предположили, что девушки не просто хорошие подруги, а у них завязался роман. Тем более в Сети не появилось не одной совместной фотографии девушек, так что они пока не собираются афишировать свои отношения и прячутся от фотокамер.