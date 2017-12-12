Лена Ленина прокомментировала информацию о свадьбе с Бари Алибасовым

Причем на этот раз его избранницей стала Лена Ленина. Мужчина засыпает Лену дорогими подарками. Но сама Ленина недавно призналась, что это все преувеличение, и она не собирается выходить замуж.«То, что он разводится со своей бывшей женой - это правда. Она родила в браке с ним не от него ребенка, их отношения не сложились, и их развод закономерен. Но то, что я собираюсь замуж за Бари, - сильное преувеличение. Я уже имела неприятность ему отказать, потому что я вообще ни за кого не собираюсь замуж, но мне так не хочется обижать милого Барюсика, и мне так нравятся соболя, что шубку я, конечно, приняла», - поделилась бизнесвумен.По словам Лениной, Бари пытается за ней ухаживать, но каждый раз получает отказ, так как она не верит в искренность его чувств.