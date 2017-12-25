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Светлана Бондарчук закрутила роман с молодым избранником

Сегодня, 09:38
Расставание звездной пары, режиссера Федора Бондарчука и его супруги Светланы, после 25 лет брака стала шоком для многих.

Светлана Бондарчук закрутила роман с молодым избранником
Теперь же женщина наконец-то снова обрела счастье, избранником 49-летней Светланы стал 37-летний галерист и фотограф Сергей Табунов. Пара встретилась на светской вечеринке, после чего они начали все больше времени проводить в компании друг друга.

Светлана Бондарчук закрутила роман с молодым избранником


«Они постоянно проводят время вместе, ездят отдыхать, – делятся друзья пары. – Любят посидеть с друзьями в грузинском кафе DIDI, баре Denis Simachev или прогуляться по Новому Арбату. В октябре вместе летали в Японию, там у Сережи основная работа. Кстати, у них много общих творческих друзей: Рената Литвинова, Алексей Киселев, Надежда Оболенцева... Никто даже не заметил, как все завертелось. А когда связь стала очевидной, не удивились. Ребята, несмотря на разницу в возрасте, понимают друг друга с полуслова».

Пока что сама Светлана отказывается от каких-либо комментариев по данному поводу, лишь отмахиваясь от прямых ответов.

Светлана Бондарчук закрутила роман с молодым избранником

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Ключевые слова: Светлана Бондарчук

Количество просмотров: 6 851
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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