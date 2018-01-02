Робин Райт нашла молодого любовника

Два года назад актриса Робин Райт рассталась с Беном Фостером, и теперь ее сердце снова занято.

51-летняя актриса начала встречаться с молодым pr-менеджером Дома Saint Laurent Клеманом Жирадэ и наслаждается его компанией. Недавно пара была замечена на отдыхе в Тахо-Сити, где они с удовольствием гуляли, катались на лыжах и даже не старались скрывать своих чувств друг к другу.Оказалось, пара познакомилась еще весной прошлого года, но встречаться они начали гораздо позже. Первые снимки влюбленных были сделаны в сентябре, когда они посетили Неделю моды, проходившей в Париже.