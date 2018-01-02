Оказалось, пара познакомилась еще весной прошлого года, но встречаться они начали гораздо позже. Первые снимки влюбленных были сделаны в сентябре, когда они посетили Неделю моды, проходившей в Париже.
Робин Райт нашла молодого любовника
Сегодня, 14:10
Два года назад актриса Робин Райт рассталась с Беном Фостером, и теперь ее сердце снова занято.
51-летняя актриса начала встречаться с молодым pr-менеджером Дома Saint Laurent Клеманом Жирадэ и наслаждается его компанией. Недавно пара была замечена на отдыхе в Тахо-Сити, где они с удовольствием гуляли, катались на лыжах и даже не старались скрывать своих чувств друг к другу.
Оказалось, пара познакомилась еще весной прошлого года, но встречаться они начали гораздо позже. Первые снимки влюбленных были сделаны в сентябре, когда они посетили Неделю моды, проходившей в Париже.
Оказалось, пара познакомилась еще весной прошлого года, но встречаться они начали гораздо позже. Первые снимки влюбленных были сделаны в сентябре, когда они посетили Неделю моды, проходившей в Париже.
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Ключевые слова: Робин Райт
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Количество просмотров: 1 183
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Сплетник
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Автор фото: Instagram, Сплетник
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