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Робин Райт нашла молодого любовника

Сегодня, 14:10
Два года назад актриса Робин Райт рассталась с Беном Фостером, и теперь ее сердце снова занято.

Робин Райт нашла молодого любовника
51-летняя актриса начала встречаться с молодым pr-менеджером Дома Saint Laurent Клеманом Жирадэ и наслаждается его компанией. Недавно пара была замечена на отдыхе в Тахо-Сити, где они с удовольствием гуляли, катались на лыжах и даже не старались скрывать своих чувств друг к другу.

Робин Райт нашла молодого любовника


Оказалось, пара познакомилась еще весной прошлого года, но встречаться они начали гораздо позже. Первые снимки влюбленных были сделаны в сентябре, когда они посетили Неделю моды, проходившей в Париже.

Робин Райт нашла молодого любовника

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Ключевые слова: Робин Райт

Количество просмотров: 1 183
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

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