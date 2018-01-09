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Виктория Берникова начала встречаться с олимпийским чемпионом

Сегодня, 08:18
Звезда телепроекта "Дом-2" Виктория Берникова всегда признавалась, что открыта для новых отношений и хочет встретить доброго мужчину, который бы ее оберегал.

Виктория Берникова начала встречаться с олимпийским чемпионом
Ранее девушка была замужем, и супруг не редко ее избивал, а позже и вовсе пытался забрать ребенка. Теперь же стало известно о том, что Виктория закрутила роман с греческим олимпийским чемпионом Ильей Павлидисом.

Виктория Берникова начала встречаться с олимпийским чемпионом


«Илья проявляет ко мне знаки внимания, видно, что он серьезный мужчина, профессиональный боксер. Приезжал на день рождения сына, чтобы поздравить меня. Пока я не готова к новым отношениям, но эти ухаживания мне приятны», - делится девушка.

Оказалось, что молодой человек - близкий друг Саши Артемовой, которая и познакомила его с Викторией.

Виктория Берникова начала встречаться с олимпийским чемпионом

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Ключевые слова: Виктория Берникова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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