Виктория Берникова начала встречаться с олимпийским чемпионом

Ранее девушка была замужем, и супруг не редко ее избивал, а позже и вовсе пытался забрать ребенка. Теперь же стало известно о том, что Виктория закрутила роман с греческим олимпийским чемпионом Ильей Павлидисом.«Илья проявляет ко мне знаки внимания, видно, что он серьезный мужчина, профессиональный боксер. Приезжал на день рождения сына, чтобы поздравить меня. Пока я не готова к новым отношениям, но эти ухаживания мне приятны», - делится девушка.Оказалось, что молодой человек - близкий друг Саши Артемовой, которая и познакомила его с Викторией.