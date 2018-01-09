Виктория Берникова начала встречаться с олимпийским чемпионом

Звезда телепроекта "Дом-2" Виктория Берникова всегда признавалась, что открыта для новых отношений и хочет встретить доброго мужчину, который бы ее оберегал.
Ранее девушка была замужем, и супруг не редко ее избивал, а позже и вовсе пытался забрать ребенка. Теперь же стало известно о том, что Виктория закрутила роман с греческим олимпийским чемпионом Ильей Павлидисом.
«Илья проявляет ко мне знаки внимания, видно, что он серьезный мужчина, профессиональный боксер. Приезжал на день рождения сына, чтобы поздравить меня. Пока я не готова к новым отношениям, но эти ухаживания мне приятны», - делится девушка.
Оказалось, что молодой человек - близкий друг Саши Артемовой, которая и познакомила его с Викторией.