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Марина Майер ночует в элитной гостинице, оставив дома годовалого сына

Сегодня, 14:15
В июне 2016 года роскошная стройная брюнетка Марина Майер (настоящая фамилия Щетинина) стала мамой. На свет появился сын, которого она назвала Адамом.

Марина Майер ночует в элитной гостинице, оставив дома годовалого сына
Марина полгода приходила в форму после родов, чтобы продолжить размещать в блоге пикантные снимки в купальнике и мини-платьях.

Марина Майер ночует в элитной гостинице, оставив дома годовалого сына


Казалось бы, ребенку 1.5 года, сын должен быть вместе с мамой. Но Марина ночует в роскошном отеле The Ritz-Carlton, а не дома.

Марина Майер ночует в элитной гостинице, оставив дома годовалого сына


"Все культурно"

- значится в подписи к снимку.

Марина Майер ночует в элитной гостинице, оставив дома годовалого сына


Марина Майер ночует в элитной гостинице, оставив дома годовалого сына


Отметим, что ранее Майер брала малыша и в более длительные поездки, например, в Дом Отдыха "Завидово" в Тверской области. Всё это наводит на мысли, что мама просто решила отдохнуть. Так же стоит отметить, что по сей день не известно, кто является папой Адама.

Марина была замужем за бизнесменом Дмитрием Нечаевым, с которым развелась в 2015 году. По предположениям поклонников, отцом Адама является молодой московский бизнесмен по имени Джабраил, но фактами эти слухи не подкреплены.

А чтобы вспомнить, как Марина выглядела до пластики, предлагаю нажать тут...

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Ключевые слова: Марина Майер

Количество просмотров: 3 406
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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