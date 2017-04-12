Марина Майер ночует в элитной гостинице, оставив дома годовалого сына

Казалось бы, ребенку 1.5 года, сын должен быть вместе с мамой. Но Марина ночует в роскошном отеле The Ritz-Carlton, а не дома.
"Все культурно"
- значится в подписи к снимку.
Отметим, что ранее Майер брала малыша и в более длительные поездки, например, в Дом Отдыха "Завидово" в Тверской области. Всё это наводит на мысли, что мама просто решила отдохнуть. Так же стоит отметить, что по сей день не известно, кто является папой Адама.
Марина была замужем за бизнесменом Дмитрием Нечаевым, с которым развелась в 2015 году. По предположениям поклонников, отцом Адама является молодой московский бизнесмен по имени Джабраил, но фактами эти слухи не подкреплены.
А чтобы вспомнить, как Марина выглядела до пластики, предлагаю нажать тут...