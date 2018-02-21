Влад Топалов заставил снова всех говорить о его романе с Региной Тодоренко

Через некоторое время Регина поспешила опровергнуть свои слова, заявив, что с Владом ее связывает только работа. Но периодически в Сети появляются их совместные снимки, которые провоцируют новые разговоры.Недавно же Регина и Влад вместе отправились на Байкал, откуда делятся фотографиями. В микроблоге исполнителя появились совместные снимки с девушкой. Так что теперь уже фанаты уверены, что между ними нечто большее, чем просто дружба.