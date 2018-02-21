Недавно же Регина и Влад вместе отправились на Байкал, откуда делятся фотографиями. В микроблоге исполнителя появились совместные снимки с девушкой. Так что теперь уже фанаты уверены, что между ними нечто большее, чем просто дружба.
Влад Топалов заставил снова всех говорить о его романе с Региной Тодоренко
Сегодня, 09:50
Осенью прошлого года поклонники телеведущей Регины Тодоренко обрадовались, узнав о ее новом романе с популярным певцом Владом Топаловым.
Через некоторое время Регина поспешила опровергнуть свои слова, заявив, что с Владом ее связывает только работа. Но периодически в Сети появляются их совместные снимки, которые провоцируют новые разговоры.
Недавно же Регина и Влад вместе отправились на Байкал, откуда делятся фотографиями. В микроблоге исполнителя появились совместные снимки с девушкой. Так что теперь уже фанаты уверены, что между ними нечто большее, чем просто дружба.
Недавно же Регина и Влад вместе отправились на Байкал, откуда делятся фотографиями. В микроблоге исполнителя появились совместные снимки с девушкой. Так что теперь уже фанаты уверены, что между ними нечто большее, чем просто дружба.
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Ключевые слова: Влад Топалов, Регина Тодоренко
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Количество просмотров: 299
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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