Мег Райан во второй раз собирается пойти под венец

На днях пара была замечена на острове Дауфуски, где, как известно, у 66-летнего Джона есть особняк, и они обсуждали предстоящую свадьбу.Хотя представители 56-летней актрисы категорически опровергли информацию о ее втором замужестве, журналисты уверены, что она просто не собирается распространяться об этом.Напомним, что четыре года назад влюбленные на время расстались, тогда Мег заявила, что просто ненавидит Джона, так как он променял ее на модель.