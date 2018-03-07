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Мег Райан во второй раз собирается пойти под венец

Вчера, 22:39
Западные СМИ обнародовали новость о том, что известная актриса Мег Райан собралась сочетаться узами брака со своим избранником, Джоном Мелленкампом.

Мег Райан во второй раз собирается пойти под венец
На днях пара была замечена на острове Дауфуски, где, как известно, у 66-летнего Джона есть особняк, и они обсуждали предстоящую свадьбу.

Мег Райан во второй раз собирается пойти под венец


Хотя представители 56-летней актрисы категорически опровергли информацию о ее втором замужестве, журналисты уверены, что она просто не собирается распространяться об этом.

Напомним, что четыре года назад влюбленные на время расстались, тогда Мег заявила, что просто ненавидит Джона, так как он променял ее на модель.

Мег Райан во второй раз собирается пойти под венец

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Ключевые слова: Мег Райан

Количество просмотров: 832
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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