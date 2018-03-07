Мег Райан во второй раз собирается пойти под венец

Западные СМИ обнародовали новость о том, что известная актриса Мег Райан собралась сочетаться узами брака со своим избранником, Джоном Мелленкампом.
На днях пара была замечена на острове Дауфуски, где, как известно, у 66-летнего Джона есть особняк, и они обсуждали предстоящую свадьбу.
Хотя представители 56-летней актрисы категорически опровергли информацию о ее втором замужестве, журналисты уверены, что она просто не собирается распространяться об этом.
Напомним, что четыре года назад влюбленные на время расстались, тогда Мег заявила, что просто ненавидит Джона, так как он променял ее на модель.
Ключевые слова: Мег Райан
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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