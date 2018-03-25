Моника Беллуччи намерена в третий раз сыграть свадьбу

На красной ковровой дорожке актриса появилась в длинном облегающем платье, которое отлично сидело на ее фигуре. Но внимание всех присутствующих было приковано не к наряду актрисы, а к кольцу с бриллиантом на безымянном пальце ее левой руки.Судя по всему Моника ответила согласием на предложение руки и сердца своего возлюбленного, французского актера Жиля Леллуши. Хотя сама Беллуччи официально не сообщала о своей помолвке.