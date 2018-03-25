Судя по всему Моника ответила согласием на предложение руки и сердца своего возлюбленного, французского актера Жиля Леллуши. Хотя сама Беллуччи официально не сообщала о своей помолвке.
Моника Беллуччи намерена в третий раз сыграть свадьбу
Вчера, 12:17
На днях знаменитая актриса Моника Беллуччи посетила церемонию вручения кинопремии Давида ди Донателло.
На красной ковровой дорожке актриса появилась в длинном облегающем платье, которое отлично сидело на ее фигуре. Но внимание всех присутствующих было приковано не к наряду актрисы, а к кольцу с бриллиантом на безымянном пальце ее левой руки.
Судя по всему Моника ответила согласием на предложение руки и сердца своего возлюбленного, французского актера Жиля Леллуши. Хотя сама Беллуччи официально не сообщала о своей помолвке.
Судя по всему Моника ответила согласием на предложение руки и сердца своего возлюбленного, французского актера Жиля Леллуши. Хотя сама Беллуччи официально не сообщала о своей помолвке.
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Ключевые слова: Моника Беллуччи
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Количество просмотров: 4 875
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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