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Моника Беллуччи намерена в третий раз сыграть свадьбу

Вчера, 12:17
На днях знаменитая актриса Моника Беллуччи посетила церемонию вручения кинопремии Давида ди Донателло.

Моника Беллуччи намерена в третий раз сыграть свадьбу
На красной ковровой дорожке актриса появилась в длинном облегающем платье, которое отлично сидело на ее фигуре. Но внимание всех присутствующих было приковано не к наряду актрисы, а к кольцу с бриллиантом на безымянном пальце ее левой руки.

Моника Беллуччи намерена в третий раз сыграть свадьбу


Судя по всему Моника ответила согласием на предложение руки и сердца своего возлюбленного, французского актера Жиля Леллуши. Хотя сама Беллуччи официально не сообщала о своей помолвке.

Моника Беллуччи намерена в третий раз сыграть свадьбу

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Ключевые слова: Моника Беллуччи

Количество просмотров: 4 875
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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