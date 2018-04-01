Пара прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса, демонстрируя нежные чувства друг к другу. Они держались за руки, а перед входом в ресторан Камила нежно поцеловала Лео в плечо. Видимо отношения пары перешли на новый уровень.
Появилось официальное подтверждение романа Леонардо ДиКаприо с молодой избранницей
Сегодня, 19:15
В конце прошлого года западные таблоиды сообщили о новом романе знаменитого актера Леонардо ДиКаприо с 20-летней Камилой Морроне.
Тогда актер был замечен выходящим из дома девушки. Долгое время Лео старался не афишировать свой новый роман, но теперь же перестал скрывать личную жизнь от общественности.
Пара прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса, демонстрируя нежные чувства друг к другу. Они держались за руки, а перед входом в ресторан Камила нежно поцеловала Лео в плечо. Видимо отношения пары перешли на новый уровень.
Пара прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса, демонстрируя нежные чувства друг к другу. Они держались за руки, а перед входом в ресторан Камила нежно поцеловала Лео в плечо. Видимо отношения пары перешли на новый уровень.
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Ключевые слова: Леонардо ДиКаприо
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Количество просмотров: 1 287
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Сплетник
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Автор фото: Instagram, Сплетник
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