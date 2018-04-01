Появилось официальное подтверждение романа Леонардо ДиКаприо с молодой избранницей

Тогда актер был замечен выходящим из дома девушки. Долгое время Лео старался не афишировать свой новый роман, но теперь же перестал скрывать личную жизнь от общественности.Пара прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса, демонстрируя нежные чувства друг к другу. Они держались за руки, а перед входом в ресторан Камила нежно поцеловала Лео в плечо. Видимо отношения пары перешли на новый уровень.