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Анна Семенович не собирается показывать своего мужчину

Сегодня, 20:30
Популярная певица Анна Семенович в студии передачи "Судьба человека" откровенно побеседовала с Борисом Корчевниковым.

Анна Семенович не собирается показывать своего мужчину
Анна призналась, что ее сердце не свободно, но вот распространяться о своем избраннике не стала. Она не хочет посвящать общественность в свою личную жизнь, поэтому старается не афишировать свои отношения.

Анна Семенович не собирается показывать своего мужчину


«Можно, я вот попрошу. Я действительно сейчас в отношениях, но счастье любит тишину. Я не знаю, к чему приведут эти отношения, не знаю, будет ли это любовь на всю жизнь… Как только я пойму, что это он, а, может быть, и не он. Я к вам приду и все расскажу. Я еще ничего не решила. Это так вкусно и классно! В любом возрасте ты разная. Вот сейчас мне кажется, это самое то. Я еще молода, хороша собой, но и мудра! Главное счастье женщины - это правильно сдаваться и в нужное время. Только сейчас я могу подарить ребенку любовь», – заявила Семенович.

Стоит отметить, что личная жизнь исполнительницы всегда вызывает особый интерес ее поклонников, но она не торопится посвящать их в свою личную жизнь.

Анна Семенович не собирается показывать своего мужчину

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Ключевые слова: Анна Семенович

Количество просмотров: 897
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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