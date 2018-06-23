Анна Семенович не собирается показывать своего мужчину

Анна призналась, что ее сердце не свободно, но вот распространяться о своем избраннике не стала. Она не хочет посвящать общественность в свою личную жизнь, поэтому старается не афишировать свои отношения.«Можно, я вот попрошу. Я действительно сейчас в отношениях, но счастье любит тишину. Я не знаю, к чему приведут эти отношения, не знаю, будет ли это любовь на всю жизнь… Как только я пойму, что это он, а, может быть, и не он. Я к вам приду и все расскажу. Я еще ничего не решила. Это так вкусно и классно! В любом возрасте ты разная. Вот сейчас мне кажется, это самое то. Я еще молода, хороша собой, но и мудра! Главное счастье женщины - это правильно сдаваться и в нужное время. Только сейчас я могу подарить ребенку любовь», – заявила Семенович.Стоит отметить, что личная жизнь исполнительницы всегда вызывает особый интерес ее поклонников, но она не торопится посвящать их в свою личную жизнь.