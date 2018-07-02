Напомним, что Кэти и Джейми вместе уже около пяти лет, причем долгое время им приходилось скрывать свой роман, так как у актрисы была договоренность с экс-супругом Томом Крузом.
Кэти Холмс ответила на слухи о том, что она рассталась с Джейми Фоксом
Сегодня, 12:03
На днях западные таблоиды распространили информацию о том, что актеры Кэти Холмс и Джейми Фокс поставили точку в отношениях.
Инсайдер заявлял, что именно Кэти стала инициатором разрыва, так как Джейми подорвал ее доверие. Но оказалось, что это все неправда. Представитель Холмс официально опроверг эту информацию, заявив, что в их отношениях все замечательно.
Напомним, что Кэти и Джейми вместе уже около пяти лет, причем долгое время им приходилось скрывать свой роман, так как у актрисы была договоренность с экс-супругом Томом Крузом.
Напомним, что Кэти и Джейми вместе уже около пяти лет, причем долгое время им приходилось скрывать свой роман, так как у актрисы была договоренность с экс-супругом Томом Крузом.
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Ключевые слова: Кэти Холмс, Джейми Фокс
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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