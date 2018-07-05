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Мария Шумакова рассказала в подробностях о свидании с иностранцем

Сегодня, 08:36
На днях признание звезды сериала "Сладкая жизнь" Марии Шумаковой вызвало осуждение ее поклонников.

Мария Шумакова рассказала в подробностях о свидании с иностранцем
Мария сообщила, что недавно согласилась на свидание с аргентинцем Паоло. По словам девушки, она не видит ничего плохого в общении с иностранцами, поэтому реакция пользователей Сети ее искренне удивила.

Мария Шумакова рассказала в подробностях о свидании с иностранцем


«Была на свидании с аргентинцем Паоло. Свидание прошло приятно, хороший парень с хорошим чувством юмора. Никогда не влюблялась в иностранцев, поэтому свидание довольно быстро перевела на совершенно дружеский манер. Но вот что меня удивило. Еще после поста, где я спрашиваю: идти мне на свидание с аргентинцем или нет, в личные сообщения посыпалась тонна гневных сообщений от русских хлопцев, мол, какая я не патриотичная! После этого я узнала, что радикально настроенное общество мужчин в Москве женщин зеленкой обливает за романтическое общение с иностранцами», – считает Шумакова.

Мария считает, что каждый должен сам решать, с кем ему лучше, а осуждения тут и не должно быть.

Мария Шумакова рассказала в подробностях о свидании с иностранцем

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Ключевые слова: Мария Шумакова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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